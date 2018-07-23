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Всегда на страже. Владислав Гученько обеспечивает безопасность на станциях МЦК
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Всегда на страже. Владислав Гученько обеспечивает безопасность на станциях МЦК 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
За время чемпионата мира иностранные гости не раз отмечали не только красоту, но и безопасность столичного метро. Как она обеспечивается, рассказал старший инспектор отдела сил быстрого реагирования службы безопасности Владислав Гученько.
— Расскажите, что входит в обязанности сотрудника службы безопасности?
— Мы совершаем профилактический объезд станций, есть дневные и ночные смены. Оказываем содействие работникам в досмотровых зонах. Я работаю в отделе сил быстрого реагирования на станциях МЦК. В мои обязанности входит составление графиков работы, ведение учетной документации, работа непосредственно с людьми. Наш штаб включает 110 человек. Работа у нас подвижная, поэтому большинство сотрудников — молодежь.
— Как сотрудник службы безопасности определяет, кому именно надо пройти досмотр?
— В первую очередь это определяется с помощью рамок на входе в метро: если устройство показывает большое количество металла у человека, сотрудник может попросить его пройти дополнительный досмотр. Еще существует профайлинг — умение по внешним признакам определить намерения человека. Нарушителя может выдать малейшее движение.
— Некоторые люди не понимают, зачем их личные вещи досматривают. Что бы вы им передали?
— Пассажирам надо понимать, что работа служб безопасности очень ответственная, и досмотры перед проходом в метро — крайне важная процедура, обеспечивающая их собственное спокойствие.
— Как изменилась работа на время проведения чемпионата мира?
— Во-первых, увеличился пассажиропок, а, соответственно, и нагрузка. Иногда случались забавные ситуации. Например, один турист пытался пронести игровые бубны, но они не помещались в аппарат для досмотра, пришлось проверять их другими средствами.
— А в будние дни нештатные ситуации случаются?
— Не часто, но случаются. В прошлом году наши сотрудники наткнулись на зацепера. Он пытался проехать на одном из вагонов, сорвался и сломал себе руку. Наши сотрудники оказали ему первую доврачебную помощь.
— Вы председатель Совета по работе с молодежью службы безопасности. Чем вы занимаетесь на этом посту?
— Мы с товарищем курируем спорт. Наши сотрудники приняли участие в спартакиаде молодежных советов департаментов правительства Москвы. У нас существуют регулярные чемпионаты по футболу, баскетболу, плаванию и другим видам спорта.
ЦИФРА
8,5 миллиона пассажиров ежедневно пользуются услугами столичного метро.
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