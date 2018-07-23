Всегда на страже. Владислав Гученько обеспечивает безопасность на станциях МЦК

За время чемпионата мира иностранные гости не раз отмечали не только красоту, но и безопасность столичного метро. Как она обеспечивается, рассказал старший инспектор отдела сил быстрого реагирования службы безопасности Владислав Гученько.

— Расскажите, что входит в обязанности сотрудника службы безопасности?

— Мы совершаем профилактический объезд станций, есть дневные и ночные смены. Оказываем содействие работникам в досмотровых зонах. Я работаю в отделе сил быстрого реагирования на станциях МЦК. В мои обязанности входит составление графиков работы, ведение учетной документации, работа непосредственно с людьми. Наш штаб включает 110 человек. Работа у нас подвижная, поэтому большинство сотрудников — молодежь.

— Как сотрудник службы безопасности определяет, кому именно надо пройти досмотр?

— В первую очередь это определяется с помощью рамок на входе в метро: если устройство показывает большое количество металла у человека, сотрудник может попросить его пройти дополнительный досмотр. Еще существует профайлинг — умение по внешним признакам определить намерения человека. Нарушителя может выдать малейшее движение.

— Некоторые люди не понимают, зачем их личные вещи досматривают. Что бы вы им передали?

— Пассажирам надо понимать, что работа служб безопасности очень ответственная, и досмотры перед проходом в метро — крайне важная процедура, обеспечивающая их собственное спокойствие.

— Как изменилась работа на время проведения чемпионата мира?

— Во-первых, увеличился пассажиропок, а, соответственно, и нагрузка. Иногда случались забавные ситуации. Например, один турист пытался пронести игровые бубны, но они не помещались в аппарат для досмотра, пришлось проверять их другими средствами.

— А в будние дни нештатные ситуации случаются?

— Не часто, но случаются. В прошлом году наши сотрудники наткнулись на зацепера. Он пытался проехать на одном из вагонов, сорвался и сломал себе руку. Наши сотрудники оказали ему первую доврачебную помощь.

— Вы председатель Совета по работе с молодежью службы безопасности. Чем вы занимаетесь на этом посту?

— Мы с товарищем курируем спорт. Наши сотрудники приняли участие в спартакиаде молодежных советов департаментов правительства Москвы . У нас существуют регулярные чемпионаты по футболу, баскетболу, плаванию и другим видам спорта.

ЦИФРА

8,5 миллиона пассажиров ежедневно пользуются услугами столичного метро.