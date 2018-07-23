Пленэр «Город будущего» прошел в Лианозовском парке

Второй московский пленэр «Город будущего» прошел в столице в субботу, 21 июля. В частности, любители живописи и графики собрались в Лианозовском парке — темой пленэра стала «Экологическая Москва».

— Участники представили свое видение города будущего — экологически чистого, зеленого и развивающегося. Всем желающим поучаствовать в пленэре были предоставлены мольберты и выделена площадка для рисования мелками на асфальте. При этом мы не ограничивали выбор инструментов для рисования, ведь каждый по-своему видит свой город будущего и может изобразить его в том виде, в котором ему хочется, — уточнили в парке.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. (ео)