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Пленэр «Город будущего» прошел в Лианозовском парке
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Пленэр «Город будущего» прошел в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 16 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Второй московский пленэр «Город будущего» прошел в столице в субботу, 21 июля. В частности, любители живописи и графики собрались в Лианозовском парке — темой пленэра стала «Экологическая Москва».
— Участники представили свое видение города будущего — экологически чистого, зеленого и развивающегося. Всем желающим поучаствовать в пленэре были предоставлены мольберты и выделена площадка для рисования мелками на асфальте. При этом мы не ограничивали выбор инструментов для рисования, ведь каждый по-своему видит свой город будущего и может изобразить его в том виде, в котором ему хочется, — уточнили в парке.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. (ео)
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