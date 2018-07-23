«Черноморец» — «Олимпик» Донецк. Прогноз и ставка Олега Жукова

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков дал прогноз на матч первого тура чемпионата Украины сезона-2018/19 «Черноморец» — «Олимпик» Донецк . Он полагает, что в этой встрече футболисты получат менее 5,5 желтых карточек.

«Черноморец» и «Олимпик» последний раз встречались совсем недавно, в предпоследнем туре УПЛ прошлого сезона, в гостях одесситы проиграли 0:1. 3 ЖК было в той игре, которую судил Николай Кривоносов.

Как «Черноморец» продолжает выступать в Премьер-лиге — история просто детективная. По итогам прошлого сезона команда попала в стыковые игры за право остаться в элите и проиграла «Полтаве». После этого клуб покинула половина игроков и сменился тренер. Однако домашний стадион «Полтавы» не прошел аттестацию, а играть на другом поле клуб отказался. И был лишен места в УПЛ, которое и получил «Черноморец».

В «Олимпике» в межсезонье также были большие перемены, клуб покинул десяток игроков. Так что смотреть статистику прошлых игр у обоих клубов — дело бесполезное. Лучше посмотрим статистику арбитра матча.

А работать на матче вновь будет Николай Кривоносов. В сезоне-2017/18 в УПЛ он давал в среднем 4,0 ЖК за матч — меньше было только у Дердо (3,2). Всего же за последние два сезона Кривоносов судил в Премьер-лиге 14 раз, показывая в среднем 3,8 ЖК. И в 12 матчах рефери показал меньше 5,5 ЖК. «Олимпик» он судил один раз — упомянутый матч с одесситами, а на играх «Черноморца» работал еще дважды, причем оба раза в Одессе, соперниками были «Шахтер» (1 ЖК) и «Сталь» (3 ЖК).