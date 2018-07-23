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Самое дорогое офисное кресло в мире стоит $49600
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Самое дорогое офисное кресло в мире стоит $49600 

RB.ru 31 минуту назад
Фото: RB.ru
Немного цифр
83%: Рост малоподвижных профессий в США после 1950 года.
$84 миллиардов: Прогнозируемая стоимость рынка офисной мебели к 2021 году.
$1570: Цена ультра-технологичного кресла Бэтмена Anthro 904BK из фильма «Бэтмен против Супермена».
GIF-анимация: Quartz
$5000: Стартовая цена на кресло Доктора Зло из фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». В «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» злодей также сидит на вращающейся версии кресла Ox, разработанного Гансом Вегнером, который стоит более $10000.
£38000 ($49600): Цена самого дорогого кресла Elysium-R.
12000: Количество рабочих мест в новой штаб-квартире Apple. Джонатан Айв сам выбрал кресла Vitra Pacific для офиса.
113 кг: Максимальный вес, который может выдержать среднее офисное кресло.
54%: Количество американских сотрудников, которые хотят лучшие эргономичные офисные кресла.
$2,2 миллиона: Столько в 2003 году смог отсудить человек, чье кресло сломалось прямо под ним.
86%: Количество списанных офисных кресел в Великобритании, которые либо разбирают на материалы, либо выбрасывают на полигоны каждый год  Из истории
1900 год до н.э. : В Египте обнаружены рисунки и скульптуры наклоненных вперед стульев, относящиеся к 12-й династии. Ученые утверждают, что регулировка угла наклона помогала ремесленникам выполнять свою работу.
1840-е: Чарльз Дарвин прикрепил к своему креслу чугунные ножки на роликах, чтобы быстрее перемещаться по лаборатории. Историки заявляют, что импровизированное изобретение Дарвина является первым офисным креслом на колесиках.
1851 год: На Лондонской Всемирной выставке появились роскошные офисные кресла именно такого вида, какими мы привыкли их видеть в современном офисе. В нем было все для поддержания комфорта работника, занятого постоянным сидячим трудом: регулировки по высоте, наклон спинки, вращение на 360 градусов и, конечно, колесики. Кресло было настолько комфортным, что это было аморально. В Викторианскую эпоху сидение на неудобном стуле было признаком добродетели, изысканности и силы воли.
1904 год: Франк Ллойд Райт проектирует красивое, но неустойчивое офисное кресло для машинисток. Секретарши вскоре начали называть его «креслом самоубийц», из-за того, что оно часто падало.
1925 год: Возникает мания на «здоровые» офисные кресла. Кресло Do/More, разработанное бывшим солдатом Армии США, обещает повысить продуктивность и улучшить здоровье сидящего — а именно «предотвратить геморрой, проблемы с почками, запор и ряд других заболеваний, связанных с плохой осанкой», указывает издание Daily Herald.
1954 год: Чарльз и Рэй Имес представляют кресло «PACC». Пластиковое яркое кресло придает цвет серым офисам.
Фото: Vitra
1976 год: Дизайнеры делают эргономику привлекательной. Эмилио Амбас и Джанкарло Перетти хотели, чтобы их кресло Vertebra «настолько сливалось с телом сидящего, что он переставал его чувствовать и замечать».
1994 год: Герман Миллер представляет кресло Aeron, ставшее эмблемой технологического бума конца 90-х и эталоном современных офисных кресел. Кресло легко подстраивается под сидящего — оно повторяет форму его тела и возвращается в первоначальное положение, когда человек встает. Это был коммерческий успех.
2007 год: Staples совместно с Дональдом Трампом выпускают коллекцию деревянных офисных кресел.
Фото: Getty Images
2013 год: Neutral Posture представляет «Guardian Chair» (англ. — кресло-телохранитель), эргономичное кресло, оснащенное пуленепробиваемым жилетом, чтобы защитить учеников от выстрелов. Производство было ускорено после стрельбы в начальной школе «Сэнди-Хук».
2018 год: Мебельный гигант Steelcase представляет SILQ — офисное кресло, которое моментально будет подстраиваться под движения сидящего без педалей и рычагов. Это некая попытка свергнуть Aeron.
2019 год: В следующем году IKEA планирует выпустить Ubik — персонализированное эргономичное кресло, созданное для людей, которые дольше обычного находятся в сидячем положении — например, для геймеров, которые проводят перед компьютером около 20 часов подряд. Компания будет использовать технологию 3D-сканирования для оцифровки биометрических данных будущего покупателя и последующей распечатки сидений, идеально подходящих под строение его тела.
Взлет и падение иерархии кресел
Все говорят об эргономичном комфорте кресел Aeron, однако немногие знают о том, какую роль они сыграли в демократизации внешнего вида офисов.
Фото: Quartz
До 1990-х офисные кресла диктовали иерархию: дорогие кресла с высокой спинкой изготавливались для директоров, кресла с подлокотниками — для руководителей среднего звена, простые кресла — для сотрудников. «Aeron стал отрицанием традиционной корпоративной иерархии кресел», — утверждает профессор архитектуры Витольд Рыбчинский.
Манера сидеть в креслах в разных странах различается
Дизайн и функции кресла тесно связаны с культурными нормами, считает промышленный дизайнер Мартин Портрикус. Например, американцы любят откидываться назад, поэтому для США производятся кресла с большим наклоном. Японские сотрудники, напротив, зачастую занимают лишь переднюю часть кресла.
Интересный факт
В 2016 году японская компания Nissan представила систему «умных кресел с функцией самостоятельной парковки» для борьбы с беспорядком в офисах. Кресло Okamura автоматически заезжало под рабочий стол владельца по одному хлопку. (Все это было частью маркетинговой кампании новых автомобилей Nissan с функцией самостоятельной парковки).
GIF-анимация: Quartz
Рабочее пространство вскоре будет выглядеть, как дом  Спустя годы анализа и тестирования сотен офисных кресел для своей книги «Таксономия офисных кресел» Джонатан Оливарес пришел к выводу, что готов обойтись без них. Вместо эргономичных моделей промышленный дизайнер из Лос-Анджелеса использует стул без спинки. «На таком стуле удобно сидеть примерно два часа, столько длится одна моя рабочая сессия», — говорит Оливарес о стуле Mezzadro, спроектированном итальянским пионером модернизма Акилле Кастильони.
«Я так хочу, чтобы мы перестали использовать офисные кресла. Появляется целая серия новых рабочих пространств. Куда важнее сейчас диваны; интересны также шезлонги», — поделился Оливарес с Quartz.
У производителей мебели есть ответ Оливаресу. В прошлом году Steelcase совместно с продавцом домашней мебели West Elm выпустила новую коллекцию офисной мебели, которая выглядит как мебель для гостиной. Коллекция стремится привнести «чувство домашнего комфорта в современные офисные пространства».
«Сидение считается компромиссом, поскольку наш организм лучше функционирует, когда мы либо находимся в вертикальном положении и двигаемся, либо в лежачем и расслаблены… Многие наши проблемы со здоровьем являются побочным эффектом сидения», — американский промышленный дизайнер и пионер эргономики Нильс Диффринт.
Источник.
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