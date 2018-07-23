Дочь короля эмирата на ненецкой свадьбе и молодёжный лагерь в Болгарии — ямальская «мягкая сила»

Последнее время в отечественном и зарубежном научном политологическом сообществе активно применяется термин «мягкая сила», «мягкая дипломатия». Причём, его используют не только ведущие мировые игроки, но и малые и средние государства как асимметричный ответ на политику давления, санкций, шантажа в отношении них со стороны крупных в первую очередь западных держав. На это обратил внимание посол России Республике Никарагуа , по совместительству в Республиках Сальвадор Гондурас Андрей Будаев во время рабочей встречи с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым в Салехарде

Он спросил Дмитрия Артюхова: «Как вы относитесь к этой идее, этому понятию? Используется ли вами инструментарий, отдельные элементы „мягкой силы“ в контактах с зарубежными партнёрами?»

Врио губернатора ответил, что «мягкая сила» — это, конечно, генеральный курс, который определён в стране как руководство к действию. Из ямальских примеров ему особенно запомнился визит короля одного из эмиратов Объединённых Арабских эмиратов . Несколько лет назад он приехал с дочерьми, которые до сих пор под впечатлением от этой поездки, побывав на традиционной ненецкой свадьбе.

После упоминания точечного мероприятия Дмитрий Артюхов рассказал про один из базовых форматов в сферах образования, науки и культуры. Это молодёжный форум-фестиваль «Мы за мир во всем мире», который Ямал организует в Республике Болгария уже в десятый раз. На интерактивных площадках молодые люди из России, стран ближнего и дальнего зарубежья делятся опытом и своим видением развития геополитических, экономических и общественных связей.

«Площадки, где ямальские дети взаимодействуют со своими сверстниками из других стран, мы активно поддерживаем и считаем своим долгом их развивать», — сказал Дмитрий Артюхов.