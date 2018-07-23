Чистая прибыль Halliburton в I полугодии — $555 млн против убытка годом ранее

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в январе-июне 2018 года составила 555 миллионов долларов против убытка в 4 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за полугодие составила 0,63 доллара, прошлогодний показатель в отчетности не указан. Выручка компании за первое полугодие 2018 года составила 11,887 миллиарда долларов, что на 28,7% выше аналогичного показателя 2017 года.

Прибыль по итогам второго квартала 2018 года увеличилась в 18 раз в годовом выражении и составила 508 миллионов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,58 доллара против в 0,03 доллара в 2017 году, что совпало с прогнозами аналитиков. Квартальная выручка Halliburton выросла на 24% в годовом выражении, достигнув 6,147 миллиарда долларов.

"Halliburton устойчива, креативна и способна к адаптации. Компания занимает лидирующие позиции, сохраняя основные компетенции и обеспечивая превосходное качество обслуживания", — сообщил в релизе компании президент и главный исполнительный директор Halliburton Джефф Миллер (Jeff Miller).