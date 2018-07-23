МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в январе-июне 2018 года составила 555 миллионов долларов против убытка в 4 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.
Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за полугодие составила 0,63 доллара, прошлогодний показатель в отчетности не указан. Выручка компании за первое полугодие 2018 года составила 11,887 миллиарда долларов, что на 28,7% выше аналогичного показателя 2017 года.
Прибыль по итогам второго квартала 2018 года увеличилась в 18 раз в годовом выражении и составила 508 миллионов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,58 доллара против в 0,03 доллара в 2017 году, что совпало с прогнозами аналитиков. Квартальная выручка Halliburton выросла на 24% в годовом выражении, достигнув 6,147 миллиарда долларов.
"Halliburton устойчива, креативна и способна к адаптации. Компания занимает лидирующие позиции, сохраняя основные компетенции и обеспечивая превосходное качество обслуживания", — сообщил в релизе компании президент и главный исполнительный директор Halliburton Джефф Миллер (Jeff Miller).
Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Штаб-квартира представленной в 70 странах корпорации находится в Хьюстоне (штат Техас, США). Число сотрудников составляет более 55 тысяч человек.