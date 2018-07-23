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Microsoft продаёт в своём магазине бесплатный LibreOffice
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Microsoft продаёт в своём магазине бесплатный LibreOffice 

Игромания.ру 39 минут назад
Фото: Игромания.ру
Похоже, что компания Microsoft решила подзаработать не только на фирменных проприетарных продуктах, но также и на изначально бесплатных. В Microsoft Store появилась адаптированная версия LibreOffice — открытого пакета для офисной работы. И она платная.
Как известно, LibreOffice включает в себя модули Writer (обработка текстов), Calc (электронные таблицы), Impress (презентации), Draw (векторная графика и блок-схемы), Base (базы данных) и Math (работа с формулами). Этот пакет был создан как ответвление OpenOffice.
Новинка оценивается в 2,99 доллара, хотя перед покупкой можно скачать неограниченную пробную версию. Собственно оплата позиционируется в качестве пожертвования для поддержки проекта.
Интересно, что в 2015 году LibreOffice появится также в магазине для OS X. Там доступны бесплатная и платная версии. Последняя получила расширенную техподдержку на 3 года.
Саму программу можно скачать по ссылке. Впрочем, никто не мешает взять полностью бесплатную версию с официального сайта.
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