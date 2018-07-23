Актеры, которые погибли на съемочной площадке

Джон Элрой Сэнфорд

Популярный американский актер-комик Джон Элрой Сэнфорд умер во время репетиции телевизионного шоу «Королевская семья» в 1991 году. Шутки ради он часто разыгрывал перед публикой сценку с сердечным приступом, поэтому никто не удивился, когда в прямом эфире Джон внезапно схватился за сердце и упал. На этот раз приступ был настоящим и привел к гибели актера.

Брюса Ли смерть настигла в Гонконге во время работы над фильмом «Игра смерти». Обстоятельства смерти до сих пор остаются до конца не выясненными. По одной из версий, актер выпил таблетку от головной боли, в составе которой были аспирин и мепробамат, что привело к отеку мозга. Однако после смерти не было проведено никаких специальных экспертиз, поэтому версию часто ставят под сомнение. Многие поклонники Брюса уверены, что его убили.

Сына Брюса Ли — Брэндона Ли не стало 31 марта 1993 года. На съемочной площадке фильма «Ворон» он получил огнестрельное ранение и скончался в больнице не приходя в сознание. Смерть наступила из-за халатности реквизиторов, которые забыли вытащить заглушку из пистолета «Магнум-44», из которого, по сюжету, Брэндон должен был выстрелить себе в голову. Интересно, что за несколько часов до этого актер в шутку пытался выстрелить себе в голову из этого же оружия. Тогда все обошлось, а возгласы коллег Ли с улыбкой заявил: «Кому суждено быть повешенным, не утонет. Я умру иначе, пистолета мне не нужно бояться».

Джон-Эрик Хексам

Судьбу Брэндона Ли повторил голливудский актер Джон-Эрик Хексам. Он ушел из жизни на пике карьеры из-за неосторожного обращения с оружием. В 1984 году во время работы над очередным сезоном фильма «Скрываемый факт» актер в шутку приставил пистолет к виску и нажал на курок. Холостой патрон пробил череп, и Хексам с кровотечением был доставлен в клинику. Медики на протяжении шести дней боролись за его жизнь, но спасти актера так и не удалось. Его органы были пересажены тяжелобольным людям, а прах развеян над Тихим океаном.

Вик Морроу