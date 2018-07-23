Ещё
Мазур вышел во второй круг в Гамбурге, где сыграет со Шварцманом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мазур вышел во второй круг в Гамбурге, где сыграет со Шварцманом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Немецкий теннисист Даниэль Мазур (Q) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP 500, который проходит в Гамбурге. В стартовом матче он обыграл соотечественника Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Мазур выполнил 2 подачи навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Мартерера 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал соревнований в Германии Мазур поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, получившим от организаторов второй номер посева. Турнир в Гамбурге завершится 29 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Что происходило с «Зенитом» в межсезонье Следующим соперником Дениса Зыкова станет Райко Сантана Мартинез Крыховяк пройдёт медосмотр для «Локомотива» на следующей неделе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога316
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе156
Из россиян сделают «вечных пешеходов»84
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину91
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение