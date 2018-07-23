Мазур вышел во второй круг в Гамбурге, где сыграет со Шварцманом

Немецкий теннисист Даниэль Мазур (Q) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP 500, который проходит в Гамбурге. В стартовом матче он обыграл соотечественника Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Мазур выполнил 2 подачи навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Мартерера 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта. За выход в четвертьфинал соревнований в Германии Мазур поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом , получившим от организаторов второй номер посева. Турнир в Гамбурге завершится 29 июля.