Сенатор Васильев разъяснил изменения в закон о лицензировании отдельных видов деятельности

По словам сенатора, закон имеет две новеллы. Первая уточняет порядок лицензирования, устраняя административный барьер, поскольку в настоящее время лицензиат вынужден тратить время, деньги и трудовые ресурсы для сбора разрешительных документов и проведения соответствующих экспертиз. Вторая новелла касается переноса на полтора года срока открытия службой судебных приставов публичных депозитных счетов в кредитных организациях.

»Суть заключается в том, что с 1 июня 2018 года вступила в силу норма, которая возложила на Федеральную службу судебных приставов обязанность открыть публичные депозитные счета в кредитных организациях. Однако данная норма противоречит Закону об исполнительном производстве и бюджетному законодательству, поскольку в данных актах указано, что денежные средства поступают на депозитные счета подразделений судебных приставов, которые должны быть открыты в органах Федерального казначейства », — заявил Валерий Васильев.

Сенатор также рассказал, что заключение договора публичного депозитного счёта между Федеральной службой судебных приставов и российскими кредитными организациями подпадает под действие Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для осуществления закупки в соответствии с установленными процедурами потребуется не менее 3 месяцев.

Из-за необходимости существенной доработки информационных систем кредитных организаций и Федеральной службы судебных приставов предлагается перенести срок открытия службой судебных приставов публичных депозитных счетов до 1 января 2020 года.

Если за эти полтора года в Закон об исполнительном производстве и бюджетное законодательство не будут внесены соответствующие изменения, то парламентарии будут рассматривать очередной закон о переносе сроков.