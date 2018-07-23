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«Рок над Волгой» может пройти на стадионе «Самара Арена»
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«Рок над Волгой» может пройти на стадионе «Самара Арена» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти региона обсуждают вопрос возрождения рок-фестиваля в Самаре на просторах социальной сети. Ранее один из местных жителей выступил с предложением в адрес министра культуры региона Сергея Филиппова провести фестиваль на стадионе «Самара Арена».
«Давайте спросим аудиторию твиттера. Что вы думаете о таком формате?», — ответил глава регионального минкульта.
Пользователи социальной сети в немногочисленном составе высказались в пользу озвученной инициативы. Позже глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что власти уже прорабатывают вопрос возрождения фестиваля.
Напомним, ранее самарские власти сообщили, что не намерены отдавать фестиваль Саратовской области. С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан. По убеждению парламентария, фестиваль позволит привлечь в регион поток туристов. В ответ на озвученное предложение Дмитрий Азаров сообщил, что рок-фестиваль будет проводиться на «исторической родине», как и прежде.
Напомним, «Рок над Волгой» проводился на протяжении пяти лет. В разные годы хедлайнерами фестиваля становились Apocalyptica, Deep Purple, Тарья Турунен, Limp Bizkit и Rammstein. После выступления группы «Rammstein», фестиваль был отменен.
Фото:wikipedia.org
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