«Рок над Волгой» может пройти на стадионе «Самара Арена»

Власти региона обсуждают вопрос возрождения рок-фестиваля в Самаре на просторах социальной сети. Ранее один из местных жителей выступил с предложением в адрес министра культуры региона Сергея Филиппова провести фестиваль на стадионе «Самара Арена». «Давайте спросим аудиторию твиттера. Что вы думаете о таком формате?», — ответил глава регионального минкульта. Пользователи социальной сети в немногочисленном составе высказались в пользу озвученной инициативы. Позже глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что власти уже прорабатывают вопрос возрождения фестиваля. Напомним, ранее самарские власти сообщили, что не намерены отдавать фестиваль Саратовской области . С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан. По убеждению парламентария, фестиваль позволит привлечь в регион поток туристов. В ответ на озвученное предложение Дмитрий Азаров сообщил, что рок-фестиваль будет проводиться на «исторической родине», как и прежде. Напомним, «Рок над Волгой» проводился на протяжении пяти лет. В разные годы хедлайнерами фестиваля становились Apocalyptica, Deep Purple, Тарья Турунен Limp Bizkit и Rammstein. После выступления группы «Rammstein», фестиваль был отменен. Фото:wikipedia.org