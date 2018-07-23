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Самым высокооплачиваемым банкиром США вновь стал глава JPMorgan Chase
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Самым высокооплачиваемым банкиром США вновь стал глава JPMorgan Chase 

BFM.RU 11 минут назад
Глава крупнейшего по объему активов банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон в прошлом году в совокупности заработал $28,3 млн и в очередной раз стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером Уолл-стрит.
По данным S&P Global Market Intelligence, по сравнению с прошлым годом его вознаграждение выросло на 3,9%, передает «Интерфакс».
CEO Bank of America Брайан Мойнихэн заработал в минувшем году $21,3 млн, включая зарплату и бонусы, глава Citrigroup Майкл Корбат — $17,8 млн  На четвертом месте среди самых высокооплачиваемых банкиров оказался руководитель Wells Fargo Тимоти Слоан, заработавший $17,5 млн Такая ситуация оказалась неприятной неожиданностью для аналитиков, отметивших ряд крупных скандалов, когда банк обвиняли в навязывании клиентам ненужных услуг и создании счетов без их ведома.
Также интересно, что остальные шесть директоров в десятке являются представителями региональных банков. Гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заработали менее $10 млн и не попали в число лидеров.
Эксперты отмечают, что прошлый год стал успешным для американских банков благодаря росту экономики США, снижению безработицы, смягчению регулирования со стороны надзорных органов и повышению процентных ставок. Вместе с тем многие банки отчитались о чистом убытке из-за списаний, связанных с налоговой реформой.
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