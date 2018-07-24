Платную стоянку для авто возле аэропорта в Челябинске могут запретить

Управление федеральной антимонопольной службы вновь заинтересовалось платной парковкой возле челябинского аэропорта после жалоб челябинцев.

Специалисты ведомства уже проверили документацию и нашли массу недочетов. На парковке нет формы договоров с клиентами и правила и регламент парковки так же не прописаны.

Согласно негласным правилам челябинские водители могут припарковаться возле здания аэровокзала на срок не более минут. Если опоздаешь хотя бы на одн минуту, то придется заплатить штраф 200 рублей. В УФАС согласны с тем, что взимать штрафы без явного нарушения незаконно.

При этом в УФАС отмечают, что подобные проблемы есть во многих городах России . Так, в московском аэропорту штраф составляет одну тысяч рублей, в Питере — 700 рублей, в соседнем Екатеринбурге так же 200 рублей.