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ФАС сняла претензии к челябинским депутатам
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ФАС сняла претензии к челябинским депутатам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Антимонопольная служба вынесла решение по делу о платных парковках в Челябинске, сообщает пресс-центр регионального УФАС России.
В 2013 году городская дума утвердила неправильный порядок использования и создания автостоянок в областном центре. Документ предусматривал предоставление особых преимуществ на этом рынке муниципальным организациям.
В результате все полномочия были переданы МБУ «Городские парковки». Организация заключала договоры на обслуживание автостоянок с коммерческими компаниями. При этом все деньги оставались муниципальному учреждению, «подрядчик» получал лишь фиксированную плату. Так, одной из фирм платили 8 тысяч рублей в месяц. На март 2018 года за МБУ «Городские парковки» было закреплено 116 стоянок. В УФАС уточнили, что учреждение не отчисляло платежи в бюджет муниципального образования.
Рассмотрев дело, антимонопольщики признали челябинскую гордуму нарушителе закона о защите конкуренции.
Меж тем на прошлой неделе депутаты объявили, что приняли новый порядок использования и создания парковок. В нем, по данным челябинского управления ФАС, учтены все замечания. В связи с этим антимонопольный орган снял претензии к городской думе не стал выдавать предписания.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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