ФАС сняла претензии к челябинским депутатам

Антимонопольная служба вынесла решение по делу о платных парковках в Челябинске , сообщает пресс-центр регионального УФАС России.

В 2013 году городская дума утвердила неправильный порядок использования и создания автостоянок в областном центре. Документ предусматривал предоставление особых преимуществ на этом рынке муниципальным организациям.

В результате все полномочия были переданы МБУ «Городские парковки». Организация заключала договоры на обслуживание автостоянок с коммерческими компаниями. При этом все деньги оставались муниципальному учреждению, «подрядчик» получал лишь фиксированную плату. Так, одной из фирм платили 8 тысяч рублей в месяц. На март 2018 года за МБУ «Городские парковки» было закреплено 116 стоянок. В УФАС уточнили, что учреждение не отчисляло платежи в бюджет муниципального образования.

Рассмотрев дело, антимонопольщики признали челябинскую гордуму нарушителе закона о защите конкуренции.

Меж тем на прошлой неделе депутаты объявили, что приняли новый порядок использования и создания парковок. В нем, по данным челябинского управления ФАС, учтены все замечания. В связи с этим антимонопольный орган снял претензии к городской думе не стал выдавать предписания.