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Жителям Петербурга советуют не тянуть с подачей на британскую визу
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Жителям Петербурга советуют не тянуть с подачей на британскую визу 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В связи закрытием консульства Великобритании в Петербурге жителям города стоит подавать документы на британскую визу за полтора месяца до даты поездки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
«Закрытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге не скажется на процедуре оформления британских виз, но документы лучше подавать заблаговременно. Эту информацию «Вестнику АТОР» подтвердили ведущие туроператоры направления», — говорится в сообщении на сайте АТОР.
Консульство Великобритании официально прекратит свою работу в Петербурге не позднее 1 августа. В визовом центре Соединенного Королевства отметили, что это, возможно, повлияет на скорость принятия решений по визам. При этом «никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет», сообщили в организации. Согласно графику очереди визового центра на прием документов, петербуржцы, которые подадут документы 23 июля, могут рассчитывать на получение визы 13 августа.
Генконсульство Великобритании в Петербурге прекращает работу в соответствии с предписанием МИД РФ (о прекращении работы было объявлено 8 июня) Правительство Соединенного Королевства весной этого года выслало из страны 23 российских дипломата, в ответ Кремль выслал 23 сотрудников британского посольства и предписал закрыть генконсульство в Петербурге и Британский совет в РФ.
22 марта о прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет.
По материалам «ДП»
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