Жителям Петербурга советуют не тянуть с подачей на британскую визу

В связи закрытием консульства Великобритании Петербурге жителям города стоит подавать документы на британскую визу за полтора месяца до даты поездки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Закрытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге не скажется на процедуре оформления британских виз, но документы лучше подавать заблаговременно. Эту информацию «Вестнику АТОР» подтвердили ведущие туроператоры направления», — говорится в сообщении на сайте АТОР.

Консульство Великобритании официально прекратит свою работу в Петербурге не позднее 1 августа. В визовом центре Соединенного Королевства отметили, что это, возможно, повлияет на скорость принятия решений по визам. При этом «никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет», сообщили в организации. Согласно графику очереди визового центра на прием документов, петербуржцы, которые подадут документы 23 июля, могут рассчитывать на получение визы 13 августа.

Генконсульство Великобритании в Петербурге прекращает работу в соответствии с предписанием МИД РФ (о прекращении работы было объявлено 8 июня) Правительство Соединенного Королевства весной этого года выслало из страны 23 российских дипломата, в ответ Кремль выслал 23 сотрудников британского посольства и предписал закрыть генконсульство в Петербурге и Британский совет в РФ.

22 марта о прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет.

По материалам «ДП»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.