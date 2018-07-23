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Коммунальщики устранили ямы в Огородном проезде
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Коммунальщики устранили ямы в Огородном проезде 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Ямы, располагавшиеся в Огородном проезде возле дома № 23, залатали коммунальщики. Соответствующая просьба поступила от местного жителя на портал «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющей обязанности главы управы Бутырского района Надежды Шкловской.
«На указанной территории выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Замечание устранено», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ис)
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