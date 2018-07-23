Коммунальщики устранили ямы в Огородном проезде

Ямы, располагавшиеся в Огородном проезде возле дома № 23, залатали коммунальщики. Соответствующая просьба поступила от местного жителя на портал «Наш город».

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющей обязанности главы управы Бутырского района Надежды Шкловской

«На указанной территории выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Замечание устранено», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ис)