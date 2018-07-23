Зопп добыл волевую победу над Ханфманом в первом круге турнира в Гштааде

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Зопп записал на свой счёт 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Немецкий спортсмен оформил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13.

За выход в четвертьфинал соревнований в Швейцарии Зопп поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, получившим от организаторов первый номер посева. Турнир с призовым фондом свыше $ 580 тыс. завершится 29 июля.