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Зопп добыл волевую победу над Ханфманом в первом круге турнира в Гштааде
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Зопп добыл волевую победу над Ханфманом в первом круге турнира в Гштааде 

Чемпионат.com 1 час назад
Эстонец Юрген Зопп (Q) пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP 250, который проходит в Гштааде (Швейцария). На старте соревнований он обыграл немца Янника Ханфмана (Q) со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Зопп записал на свой счёт 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Немецкий спортсмен оформил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13.
За выход в четвертьфинал соревнований в Швейцарии Зопп поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, получившим от организаторов первый номер посева. Турнир с призовым фондом свыше $ 580 тыс. завершится 29 июля.
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