Главный гериатр области рассказала о своих ожиданиях от стратегической сессии «Сбережение народа»

В беседе с Волга Ньюс она рассказала, что считает выбранную для обсуждения тему — «Сбережение народа» — комплексным понятием, к работе над которым нужно подходить многопланово с привлечением специалистов различных направлений.

"На мой взгляд, выбран наиболее продуктивный формат работы — важно именно после каждой сессии давать обратную связь, заключение, резюме услышанного. Это большой шаг вперед", — отмечает Светлана Булгакова

Отметим, результатом работы на сессии должны стать предложения, которые войдут в итоговую стратегию развития Самарской области — «Стратегию лидерства». Всего планируется провести семь тематических сессий, по итогам каждой из которых вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию.

Со своими идеями по усовершенствованию жизни региона могут выйти не только эксперты, но и обычные граждане. Свои предложения они могут оставить на сайте 63lider.ru. С инициативой работы над стратегией в таком формате вышел глава региона Дмитрий Азаров , который убежден, что без учета мнения людей создать качественную, рабочую стратегию развития региона невозможно.

С необходимостью вовлечения в обсуждение планов региона на будущее его жителей согласна и Светлана Булгакова. «В обсуждении должны участвовать все — от экспертов и специалистов различного профиля до обычных людей», — заметила она.

Говоря о темах, которые важно поднять во время сессии, Светлана Булгакова как врач-гериатр, конечно, назвала «продолжительность и качество жизни». «Как говорит мой учитель, нужно добавить годы к жизни и жизнь к годам. То есть мы не только увеличиваем продолжительность жизни, но и хотим, чтобы она была полноценной активной — в психическом и физическом плане», — рассказала Булгакова, заметив, что продолжительность и качество жизни людей зависят не только от ведения ими здорового образа жизни, но и от их психоэмоционального состояния, от экологии и многих других факторов.

Также она добавила, что интересна секция, на которой будут обсуждаться вопросы внедрения современных информационных технологий в отрасли здравоохранения. Ведь современный мир без них уже немыслим.

"То есть вопросов очень много, все это интересно, и я рада, что участвую в данном мероприятии. Подобные встречи надо проводить регулярно — собираться всем вместе, разрабатывать стратегию дальнейших действий. Важность такой работы сложно переоценить", — подытожила Светлана Булгакова.