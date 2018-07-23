На острове Сааремаа поисковики нашли останки бойцов Красной армии

ТАЛЛИН , 23 июл — РИА Новости . Члены Военно-исторического объединения «Front Line» на Сааремаа нашли останки десяти бойцов, погибших при обороне острова в октябре 1941 года. Как рассказал Sputnik Эстония председатель ВИО «Front Line» Андрей Лазурин, уже удалось установить имя одного из солдат.

"По остаткам амуниции, обмундирования и боеприпасам стало понятно, что это были бойцы Красной армии. К сожалению, никаких документов при них не было обнаружено", — сообщил Лазурин.

Однако, добавил он, при одном из погибших была алюминиевая ложка с гравировкой, по которой стало возможным определить личность бойца. Она принадлежала Петру Дмитриевичу Милько, 1918 года рождения. Также удалось выяснить дату и место его призыва, последнее место службы и причину гибели. Позднее были установлены имена ближайших родственников солдата.

Захоронения на территории Эстонии

Найденные на Сааремаа останки солдат, по согласованию с Министерством обороны Эстонии, захоронят в Маарду на участке городского кладбища, предназначенном для обнаруженных поисковиками тел солдат, погибших во время Великой Отечественной.

Как рассказал Андрей Лазурин, его объединение работает совместно с маардуским поисковым клубом «Верония», ежегодно они организуют одно-два захоронения. Так, например, в мае 2018 года на городском кладбище в Маарду был упокоен 71 боец: останки 22 воинов нашли на острове Сааремаа, еще 49 человек — в Нарве . Поисковики смогли идентифицировать личность лишь одного солдата — разведчика-артиллериста Козлова Кирилла Егоровича , 1920 года рождения, уроженца Коми АССР . Он пропал без вести 20 августа 1944 года.

О сложностях поиска родственников

Найти родственников погибших воинов, по словам Лазурина, процесс достаточно сложный и может занимать порой несколько лет. Основная проблема заключается в том, что некоторые населенные пункты в послевоенные годы сменили свои названия, а многие люди меняли место жительства.

"В основном мы находим внуков и правнуков. Но у двоих погибших солдат, чьи останки мы в последнее время возвращали на родину, были найдены дочери, еще у двоих — сыновья", — рассказал Лазурин.

Вся информация о солдате — откуда он призывался, где служил и прочее — передается добровольцам, которые занимаются поиском его родных и близких, делая запросы в населенный пункт, где тот проживал. Кроме того, объявления размещаются в социальных сетях, иногда к поискам родственников подключается местная пресса.

Заместитель руководителя Крымской республиканской ассоциации поисковых отрядов «Отчизна» Наталья Дзюба помогает поисковикам на всем постсоветском пространстве находить родственников погибших бойцов. В интервью Sputnik Эстония она рассказала, что сейчас проще найти останки солдата, чем его родню. Многих прямых потомков уже нет в живых, остались внуки и правнуки, которые разъехались по всему бывшему Советскому Союзу, искать их очень сложно.

У команды поисковиков, с которыми сотрудничает Дзюба, давно сложился определенный алгоритм поиска — он всегда начинается с запроса в администрацию и военкомат, где призывался солдат.

"Если солдат был из сельской местности, то шансов несколько больше, потому что там велись хозяйственные книги, в которых на учете числилась каждая семья и каждое хозяйство", — рассказала она.

Родственников солдата, жившего в городе, можно найти по архивной домовой книге, но если она не сохранилась, то это значительно усложняет ситуацию.

"К сожалению, очень мешает закон о защите персональных данных, поэтому навстречу нам не идут, хотя в ЗАГСе имеются записи о наличии детей у солдата", — отметила Дзюба.

Такой же закон существует и в Эстонии, поэтому зачастую приходится хоронить воина, так и не найдя никого из его родственников.

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