Ахеджакову раскритиковали за поддержку «террориста-неудачника» Сенцова

Как стало известно, в сюжете Вести.ru, рассказали, что Ахеджакова подписала петицию в защиту Сенцова, но отказалась комментировать арест в США россиянки Марии Бутиной.

«Дорогая Лия Ахеджакова! Поскольку телевизор вы не смотрите, вынуждена сама сообщить вам о вашей тяжелой политической ошибке. Вы поддержали «террориста-неудачника» Сенцова. Но даже не подумали поднять свой голос в защиту героини русского народа, томящейся в американских застенках, Марии Бутиной. Выговор вам с занесением от телеканала Россия-24. А также парочке ведущих радио Эхо Москвы , которым тоже строго указано, кого им следует поддерживать, а кого нет», — написала она.

Кроме того, Рыковцева сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с Ахеджаковой, которая отреагировала на ситуацию следующим образом: «Что значит Сенцов „террорист-неудачник“? Это значит неудавшийся? За что же он тогда сидит?».