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Ахеджакову раскритиковали за поддержку «террориста-неудачника» Сенцова
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Ахеджакову раскритиковали за поддержку «террориста-неудачника» Сенцова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известную российскую артистку и правозащитника Лию Ахеджакову вновь раскритиковали за то, что она поддержала заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, которого обвинили в терроризме.
Как стало известно, в сюжете Вести.ru, рассказали, что Ахеджакова подписала петицию в защиту Сенцова, но отказалась комментировать арест в США россиянки Марии Бутиной.
О том, что актрису раскритиковали написала на своей странице в «Фейсбуке» обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева.
«Дорогая Лия Ахеджакова! Поскольку телевизор вы не смотрите, вынуждена сама сообщить вам о вашей тяжелой политической ошибке. Вы поддержали «террориста-неудачника» Сенцова. Но даже не подумали поднять свой голос в защиту героини русского народа, томящейся в американских застенках, Марии Бутиной. Выговор вам с занесением от телеканала Россия-24. А также парочке ведущих радио Эхо Москвы, которым тоже строго указано, кого им следует поддерживать, а кого нет», — написала она.
Кроме того, Рыковцева сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с Ахеджаковой, которая отреагировала на ситуацию следующим образом: «Что значит Сенцов „террорист-неудачник“? Это значит неудавшийся? За что же он тогда сидит?».
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