КС РФ постановил, что невыплаченный долг увеличивается вместе с инфляцией

С просьбой о проверке конституционности положений статьи 208 Гражданского процессуального кодекса РФ обратились сразу трое граждан России. Евгений Шкотов из Барнаула через суд расторг договор купли-продажи автомобиля, однако деньги в сумме почти 500 тысяч рублей не мог получить с ответчика несколько месяцев. В деле Татьяны Ивановой из Вологодской области решение суда о взыскании в ее пользу имущественного вреда в размере 112 тысяч рублей было вынесено в 2013 году и до 2017 года не исполнялось. В ситуации Ивана Митина из Архангельской области суд взыскал в его пользу с юридического лица 1,5 миллиона рублей, и ответчик также не спешил расплатиться по счетам.

Однако несмотря на позицию ответчиков, все три иска об индексации недополученных с них сумм суды общей юрисдикции оставили без удовлетворения. Правовая лакуна, которая не позволяет этого сделать, возникла вследствие корректировки законодательства. Как следует из материалов КС, возможность применения индекса потребительских цен с целью индексации взысканных судом денежных сумм была закреплена Законом РСФСР от 24 октября 1991 года «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР», который утратил в 2005 году, и «в настоящее время нормы, которыми следует руководствоваться, производя расчет индексации, отсутствуют». Между тем, как указал в своей жалобе Иван Митин, имеется постановление Государственного комитета РФ по статистике, в котором индекс потребительских цен назван «одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, который используется в целях анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, решения отдельных правовых споров».

По мнению заявителей, подход судов, не позволяющий индексировать присужденные суммы, защищает прежде всего недобросовестных должников и противоречит статье 19 Конституции РФ, которая гарантирует право каждого на судебную защиту, особо оговаривая, что «все равны перед законом и судом».

КС с позицией заявителей согласился. В итоговом постановлении судьи напомнили, что «конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, что лишает граждан эффективного и полного восстановления в правах». А поскольку ФЗ «О судебной системе РФ» устанавливает, что вступившие в силу решения судов обязательны к исполнению на любом уровне и неисполнение решения суда влечет за собой ответственность, то правовая система государства не должна позволять, чтобы обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон. Такой же позиции придерживается и ЕСПЧ . И если наличие инфляции признается на государственном уровне — с учетом этих показателей выстраивается экономическая политика страны, то и в частном споре покупательная способность сумм, присужденных одной из сторон решением суда, но не выплаченная своевременно, должна индексироваться.

Дело подлежит пересмотру, а статья 208 — коррекции

Положения статьи 208 ГПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой «при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве применимого, — не содержит критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация».