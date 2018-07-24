Виктория Скрипаль объяснила, зачем просила доверенность на имущество сестры

Ранее Виктория в соцсети «ВКонтакте» обратилась к Юлии Скрипаль, заявив, что беспокоится о квартире и машине сестры, вопросы содержания и сохранности которых не урегулированы. Виктория написала, что может позаботиться об этом, если Юлия передаст ей или другой своей сестре доверенность.

"Я объясню, почему я написала открытое письмо. После этого письма она (Юлия — ред.) вышла в эфир. Это было сделано для того, чтобы ее подтолкнуть к каким-либо действиям. Сейчас это имущество стоит, и если что-то случится, никто здесь в России , грубо говоря, за него ответственности не несет. Это ее имущество. Я написала, чтобы к нам претензий не было", — пояснила Скрипаль.

По ее словам, Юлия осудила сестру за публичное обсуждение этих моментов. «Сейчас машина стоит вот под таким слоем пыли, и к ней никто не подходит, потому что все знают, чья это машина, и никто не трогает. Если бы это не было придано огласке, эта машина давно бы там не стояла. Она бы просто уехала в неизвестном направлении. И неизвестно, кто бы жил в ее квартире сейчас», — подчеркнула собеседница.

"А так все знают, чье это имущество. И ни у каких товарищей-мошенников нет никакого желания с этим имуществом связываться, потому что они знают: как только всплывет фамилия Скрипаль — всё", — добавила она.

Также Виктория рассказала о том, что в приюте Юлию дожидается ее пес Нуар. За содержание собаки платят знакомые девушки. «Когда мы были в приюте, попросили хозяина приюта, чтобы с ним больше гуляли, больше времени ему уделяли, чтобы он не так переносил разлуку. Все хорошо. Он даже поправился чуть-чуть, отъелся», — сказала собеседница.