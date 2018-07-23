Суд обязал «Собеседник» опровергнуть статью о «бесплатном труде зеков» 

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Измайловский суд Москвы в понедельник обязал издание "Собеседник" опровергнуть ряд утверждений из статьи о «бесплатном» труде осужденных в нижегородской исправительной колонии №2, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Речь идет о той части статьи «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?», где говорится об условиях и оплате труда в колонии. Несмотря на то, что в остальной части иск колонии отклонен, журналистов обязали удалить статью целиком и опубликовать опровержение.
"Исковые требования удовлетворить частично… Обязать издание «Собеседник» удалить информацию, опубликованную на интернет-сайте, обязать «Собеседник» опровергнуть порочащую репутацию сведения из статьи путем опубликования опровержения", — огласила постановление судья Наталья Семенова.
Кроме того, суд взыскал с «Собеседника» госпошлину в размере 3 тысяч рублей. Опровержение должно быть опубликовано в течение десяти дней с момента вступления решения в силу.
Наряду с «Собеседником», ответчиком по иску выступала участница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, которая отбывала в той колонии часть наказания за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Статья базировалась на заявлениях Алехиной и других источников, но суд не усмотрел оснований как-то ее наказывать.
Представители колонии заявили в суде, что Алехина и другие заключенные получали зарплату «в соответствии с установленным законом коэффициентом зачисления», и предоставили документы, в соответствии с которыми переработок не было. Тем не менее, истцы не смогли доказать, что колония из-за статьи столкнулась с какими-нибудь негативными последствиями.
Автор статьи Сергей Ежов в свою очередь настаивал, что все в его статье соответствует действительности. Адвокат Алехиной Светлана Сидоркина (самой участницы Pussy Riot на заседании не было) отмечала, что привлечение ее клиентки в качестве ответчика никак не обосновано, поскольку она не работает в «Собеседнике» и не писала эту статью.