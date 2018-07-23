«Черные ножи» начали пробег по местам боев Уральского добровольческого танкового корпуса 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Байкеры из клуба «Черные ножи» стартовали из Екатеринбурга, начав свой первый международный мотопробег по местам боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в честь в честь 75-летия его формирования. Об этом в понедельник сообщил ТАСС президент мотоклуба Вадим Хайруллин.
"В этом году знаменательная дата — 75 лет Уральскому добровольческому танковому корпусу. И мы посчитали, что должны проехать по местам боевой славы соединения. Сегодня у нас официальный старт, к 27 июля планируем добраться до Орла, откуда начнется маршрут по местам боевой славы. Едем по России, потом в Белоруссию, затем в Варшаву, Берлин и заканчиваем в Праге", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в пробеге примут участие 13 мотоциклистов. По пути участники акции встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, а также посетят места захоронения бойцов УДТК. В ходе мотопробега участники планируют снять документальный фильм, посвященный поездке.
Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован и оснащен в 1943 году по инициативе уральских танкостроителей на средства рабочих и колхозников Свердловской, Челябинской и Молотовской областей. Уральские танкисты участвовали во многих наступательных операциях 1943-1945 годов, боевой путь корпуса превысил 5,5 тыс. км, из них с боями пройдено 2 тыс. км от Орла до Праги. Мотоклуб из Екатеринбурга назван в честь Уральского добровольческого танкового корпуса: специально для бойцов этого подразделения в Златоусте было выпущено более 3 тыс. «финок», которые гитлеровцы прозвали «черными ножами» из-за цвета рукояти.