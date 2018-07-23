«Черные ножи» начали пробег по местам боев Уральского добровольческого танкового корпуса

ЕКАТЕРИНБУРГ , 23 июля. / ТАСС /. Байкеры из клуба «Черные ножи» стартовали из Екатеринбурга, начав свой первый международный мотопробег по местам боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в честь в честь 75-летия его формирования. Об этом в понедельник сообщил ТАСС президент мотоклуба Вадим Хайруллин.

"В этом году знаменательная дата — 75 лет Уральскому добровольческому танковому корпусу. И мы посчитали, что должны проехать по местам боевой славы соединения. Сегодня у нас официальный старт, к 27 июля планируем добраться до Орла, откуда начнется маршрут по местам боевой славы. Едем по России , потом в Белоруссию , затем в Варшаву , Берлин и заканчиваем в Праге ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пробеге примут участие 13 мотоциклистов. По пути участники акции встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, а также посетят места захоронения бойцов УДТК. В ходе мотопробега участники планируют снять документальный фильм, посвященный поездке.