Ещё
«Парма» подаст апелляцию на решение о снятии очков с клуба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

«Парма» подаст апелляцию на решение о снятии очков с клуба 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Итальянская «Парма» подаст апелляцию на решение лишить команду пяти очков перед началом сезона-2018/2019, сообщает Sport24.
"Парма" также намерена обжаловать двухлетнюю дисквалификацию, которую получил нападающий Эмануэле Калайо.
"Парма" намерена доказать, что принятое судом решение является чрезмерно жестким, поскольку Калайо в своих сообщениях не был серьезен и не использовал никакие материальные средства, когда пытался убедить игроков «Специи» не играть на 100% своих возможностей в матче с «Пармой». Наш клуб считает решение суда несправедливым и нелогичным.
Мы также уверены, что мера наказания совершенно не соответствует тяжести проступка Калайо. Мы настаиваем на невиновности нашего клуба и отрицаем наличие любых неправомерных действий с нашей стороны. В ближайшее время, «Парма» подаст в суд апелляцию по этому делу в надежде восстановить справедливость", — написано в заявлении клуба на официальном сайте.
Сегодня стало известно, что Федеральный суд Италии рассмотрел дело, согласно которому «Парма» и лично Калайо подозревались в организации договорного матча с целью выхода в элитный дивизион итальянского футбола. Калайо отправлял своим знакомым из команды «Специя», с которой «Парме» предстояло сыграть решающий матч чемпионата, подозрительные текстовые сообщения с шуточными призывами не играть на пределе возможностей в игре с «Пармой». В итоге «Парма» все равно была лишена пяти очков перед началом нового сезона Серии А.
Ранее итальянский клуб был оштрафован за участие в договорных матчах.
Газета.Ru: последние новости
Виктория Скрипаль поговорила с сестрой Скончалась модель Аннабель Нейлсон Двое жителей Подольска погибли в дорожной аварии в Серпуховском районе
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога309
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе116
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину84
Дачники будут жить по новым правилам130
Android поразил невидимый вирус5
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение