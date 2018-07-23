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Избившего инвалида в «Алатыре» екатеринбуржца ждет новый суд
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Избившего инвалида в «Алатыре» екатеринбуржца ждет новый суд 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
30 июля Верх-Исестский райсуд Екатеринбурга рассмотрит апелляцию на приговор по делу об избиении в ТРЦ «Алатырь» 19-летнего юноши, страдающего ДЦП. Ранее подсудимому Александру Соловьеву выписали 15-тысячный штраф. Это не устроило сторону защиты, которая настаивала на административном аресте.
"Рома с мамой в настоящий момент находится в санатории, поправляет и без того хилое здоровье и нервы (он инвалид с детства, напоминаю), так что суд будет без него, чем и лучше. Парень до сих пор плохо спит, боится выходить один на улицу. Видеть Соловьева для него — дополнительный стресс", — сообщила юрист Юлия Федотова, представляющая интересы пострадавшего.
Как ранее писало "Уралинформбюро", инцидент произошел 13 мая. Соловьев ударил потерпевшего и грубо вытолкал на улицу. Изначально сообщалось, что нападавший — охранник магазина Media Markt, однако в полиции эту информацию опровергли.
Ранее по теме: Избивший инвалида в «Алатыре» екатеринбуржец отделался штрафом
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