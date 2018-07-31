Титов: победа над Фунекой для Ерицяна — заявка на успешное бойцовские будущее

Промоутер Алексей Титов подвёл итоги турнира «Галактическая схватка», который состоялся 28 июля на Красной поляне. Напомним, в главном бою не знающий поражений Гор Ерицян из Армении победил южноафриканца Али Фунеку.

«Турнир прошёл хорошо, все задачи были выполнены. Но при этом для нас важно сейчас отметить моменты, над которыми нужно работать. Мы всегда отмечаем мелочи, незаметные невооружённым взглядом, из которых складывается качество всех мероприятий.

Али Фунека стал первым серьёзным соперником в карьере Ерицяна. После шести побед нокаутами в дебютных боях Гора ждёт новый этап карьеры. Эта победа — заявка перспективного боксёра на успешное будущее. Он прошёл обкатку, необходимую каждому дебютанту в профессиональном боксе и теперь мы обсудим с его промоутером Арамом Давтяном дальнейшие планы.

Очень порадовал Мехди Абдурашедов, который в своём третьем профессиональном бою победил достойного соперника из топ-50 по рейтингу Boxrec мексиканца Уго Эрнандеса. Мехди показал уверенный и агрессивной бокс, победив соперника в бесстрашной зарубе в лучших традициях мексиканского стиля. Ислам Едисултанов отметился зрелищным боем и досрочной победой над сильным соперником», — сказал Титов.