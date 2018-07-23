Сегодня, 22 июля, в Красноярск прибыли иностранные велотуристы. Они совершают велопробег «Санкт-Петербург — Владивосток». Делегация состоит из 22 иностранцев из Германии, Австрии. Швейцарии. В городе туристы проведут два дня. Их следующий пункт пребывания — Иркутск.
«Наш велопробег проходит под девизом «10 000 км за 90 дней». Каждый день мы преодолеваем минимум 130 километров. Самому старшему участнику недавно исполнилось 74 года», — рассказал организатор велопробега Марсель Изели.
На острове Татышев городские чиновники устроили торжественную встречу велотуристам, угостили чаем и местными сладостями. А иностранцы оставили на память о себе сувениры.