Ещё
В Красноярск прибыли участники велопробега «Санкт-Петербург — Владивосток»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярск прибыли участники велопробега «Санкт-Петербург — Владивосток» 

АиФ Красноярск 39 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Сегодня, 22 июля, в Красноярск прибыли иностранные велотуристы. Они совершают велопробег «Санкт-Петербург — Владивосток». Делегация состоит из 22 иностранцев из Германии, Австрии. Швейцарии. В городе туристы проведут два дня. Их следующий пункт пребывания — Иркутск.
«Наш велопробег проходит под девизом «10 000 км за 90 дней». Каждый день мы преодолеваем минимум 130 километров. Самому старшему участнику недавно исполнилось 74 года», — рассказал организатор велопробега Марсель Изели.
На острове Татышев городские чиновники устроили торжественную встречу велотуристам, угостили чаем и местными сладостями. А иностранцы оставили на память о себе сувениры.
АиФ Красноярск: последние новости
Московский блогер Илья Варламов летит в Красноярск на прогулку с мэром В мэрии рассказали, как в Красноярске отметят День Военно-Морского флота В этом году в Красноярске более 600 домов ждет капремонт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога139
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор373
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение