В Красноярск прибыли участники велопробега «Санкт-Петербург — Владивосток»

Австрии. Сегодня, 22 июля, в Красноярск прибыли иностранные велотуристы. Они совершают велопробег « Санкт-Петербург Владивосток ». Делегация состоит из 22 иностранцев из Германии Швейцарии . В городе туристы проведут два дня. Их следующий пункт пребывания — Иркутск

«Наш велопробег проходит под девизом «10 000 км за 90 дней». Каждый день мы преодолеваем минимум 130 километров. Самому старшему участнику недавно исполнилось 74 года», — рассказал организатор велопробега Марсель Изели.

На острове Татышев городские чиновники устроили торжественную встречу велотуристам, угостили чаем и местными сладостями. А иностранцы оставили на память о себе сувениры.