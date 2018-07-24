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Деревня во Франции стала слишком богатой для налогов
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Деревня во Франции стала слишком богатой для налогов 

Газета.Ru 2 часа назад
Община французской деревни Ле Пертюс на границе с Испанией задумалась о том, чтобы не собирать налоги с жителей. Деньги ей просто не нужны, передает телеканал «360».
Доход местной казны составляет около 800 тысяч евро в год (59 миллионов рублей): именно такое количество денег суммарно платят за парковку пересекающие границу жители Франции, желающие купить более дешевые товары в Испании.
В деревне живут 600 человек. Сумма, составляющая почти 100 тысяч рублей в год на одного жителя, настолько велика, а расходы общины так малы, что государственные ревизоры призывают деревенских чиновников отказаться от местных налогов.
В Испании много дисконтных магазинов, продающих алкоголь, табак и другие товары по значительно более низкой цене, чем во Франции. В результате деревенька Ле Пертюс стала «магнитом» для французских охотников за дешевизной. Они приезжаютна автомобилях, которые оставляют в деревне, а затем пешком проходят около полукилометра и приобретают товары в бюджетных магазинах Испании.
Решение об отмене налогообложения для местных жителей должно быть принято общиной до конца месяца. Но у меры есть противники, которые считают, что она сдержит прогресс в деревне.
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