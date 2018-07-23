В Сочи возле многоэтажного дома было обнаружено тело молодой женщины

Краснодар . 23 июля — Новая Кубань. ЧП произошло 23 июля на улице Демократической в Адлерском районе олимпийской столицы. На асфальте возле многоэтажного дома было обнаружено тело молодой женщины.

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Как сообщают очевидцы, женщина скончалась после падения с балкона многоэтажного дома. По словам очевидцев, погибшая — 35-летняя местная жительница, у которой остался взрослый сын.