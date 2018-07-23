КРЭТ объявляет о начале конкурса на соискание премии Ревунова

Премия имени Ревунова была учреждена КРЭТ и выплачивается из прибыли Концерна. Она присуждается молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам (до 35 лет) за значительные достижения в области радиоэлектроники по разработке и производству новых и модернизации находящихся в эксплуатации сложных конструкторских изделий специального назначения, а также за разработку и производство принципиально новых изделий гражданского назначения.

К участию в конкурсе приглашаются как отдельные соискатели, так и авторские коллективы молодых ученых численностью до пяти человек, сообщили в пресс-службе КРЭТ.

«Учитывая важность премии и ее неуклонно растущий авторитет в отрасли, мы приняли решение увеличить в нынешнем 2018 году призовой фонд в 2 раза до 10 миллионов рублей, — сообщил заместитель генерального директора КРЭТ Максим Моторин. — Мы ожидаем, что в конкурсе примут участие более 160 участников и коллективов из разных предприятий и регионов России ».

Учитывая важность премии и ее неуклонно растущий авторитет в отрасли, мы приняли решение увеличить в нынешнем 2018 году призовой фонд в два раза до 10 млн рублей. Максим Моторин, заместитель гендиректора КРЭТ

Участники конкурса могут представить свои работы в трех специализациях (лучший разработчик, лучший конструктор, лучший технолог) в каждом из двух сегментов: сегменте гражданской продукции и сегменте продукции специального назначения. В этом году в рамках каждой специализации предусмотрено четыре призовых места. Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в Наблюдательный совет ОООР «Союз машиностроителей России» в срок до 15 августа 2018 года.

Вручение премии пройдет в рамках Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России» в МГТУ имени Н. Э. Баумана в сентябре 2018 года.

В прошедшем году в конкурсе приняли участие 135 представителей и авторских коллективов от российских организаций радиоэлектронного профиля. Вручение денежных премий и дипломов лауреатам и памятных призов участникам конкурса состоялось на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2017» в МГТУ имени Н. Э. Баумана.