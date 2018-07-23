«Город будущего» нарисовали районные художники

Городская сетевая акция «Московский пленэр» прошла в Братеевском каскадном парке в субботу, 21 июля. Организатором мастер-класса под открытым небом стала Территориальная клубная система «Орехово».

Участникам пленэра необходимо было сделать рисунок, используя различные графические материалы: карандаши, маркеры, линеры.

— Главная тема пленэра называлась «Город будущего», выбрали ее не случайно, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» pr-менеджер ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова , — Сейчас Москва стремительно развивается, здесь ежедневно происходят изменения: строятся новые здания, реконструируются памятники, открываются новые транспортные узлы и облагораживаются парковые зоны.

Перед началом урока художники-педагоги Ольга Аблицова и Анна Гурьянова провели арт-инструктаж. Они рассказали участникам, что такое «композиция», «перспектива», «тон», «линия», «пятно», показали, как верно штриховать, передавать фактуру, светотень и пространство в рисунке.

— Было много радости от общения друг с другом, природой и искусством. — добавила Ушакова, — Интересной особенностью пленэра стали воображаемые детали, которые участники добавляли в свои работы. Эти нюансы сделали бы город еще более безопасным, красивым и удобным.

Фото предоставила Анастасия Ушакова