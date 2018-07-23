Ещё
«Город будущего» нарисовали районные художники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Город будущего» нарисовали районные художники 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 48 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Городская сетевая акция «Московский пленэр» прошла в Братеевском каскадном парке в субботу, 21 июля. Организатором мастер-класса под открытым небом стала Территориальная клубная система «Орехово».
Участникам пленэра необходимо было сделать рисунок, используя различные графические материалы: карандаши, маркеры, линеры.
— Главная тема пленэра называлась «Город будущего», выбрали ее не случайно, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» pr-менеджер ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова, — Сейчас Москва стремительно развивается, здесь ежедневно происходят изменения: строятся новые здания, реконструируются памятники, открываются новые транспортные узлы и облагораживаются парковые зоны.
Перед началом урока художники-педагоги Ольга Аблицова и Анна Гурьянова провели арт-инструктаж. Они рассказали участникам, что такое «композиция», «перспектива», «тон», «линия», «пятно», показали, как верно штриховать, передавать фактуру, светотень и пространство в рисунке.
— Было много радости от общения друг с другом, природой и искусством. — добавила Ушакова, — Интересной особенностью пленэра стали воображаемые детали, которые участники добавляли в свои работы. Эти нюансы сделали бы город еще более безопасным, красивым и удобным.
Фото предоставила Анастасия Ушакова
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Поликлинику № 12 планируют реконструировать «Живоносный источник» продолжают реставрировать ТКС «Орехово» организует большой пленэр
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор482
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России123
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение