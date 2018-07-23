В Иванове прошла массовая тренировка по боксу 

Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечается Международный день бокса. Спортивные мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли в минувшее воскресенье в Иванове.
В рамках Международного дня бокса прошла массовая тренировка по боксу, участие в которой приняли более 200 человек. Участников приветствовала заместитель начальника Департамента спорта Ивановской области Ольга Дмитриева. Кроме того, почетными гостями мероприятия стали ветераны спорта: заслуженный мастер спорта СССР, первый профессиональный боксер-супертяжеловес СССР Андрей Орешкин, мастер спорта СССР, почетный гражданин Шуи Анатолий Калиберда, мастер спорта СССР, вице-президент федерации бокса Ивановской области Андрей Шалов, мастер спорта СССР, отличник физической культуры России и Украины Борис Ушанов.