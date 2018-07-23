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Студентка курского медуниверситета представит регион на конкурсе красоты
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Студентка курского медуниверситета представит регион на конкурсе красоты 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Курянка Анна Соболева представит Курск на конкурсе красоты «Жемчужина Черного моря 2018», сообщили в пресс-службе модельного агентства «SuperModels».
27 июля в Севастополе состоится 22-й международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря 2018». Курскую область представит победительница многочисленных региональных конкурсов красоты, обладательница титулов «Вице Краса Курска», «Мисс Студенчество Курск», «Мисс Люксор», «Мисс Акварамин» и других, модель агентства «SuperModels» Анна Соболева.
Студентка лечебного факультета Курского медуниверситета увлекается модой, фотографией и чтением книг. В будущем Анна планирует стать косметологом.
В проект «Жемчужина Черного моря» приглашены победительницы конкурсов красоты из России, Беларуси, Украины и других стран СНГ. За многолетнюю историю проекта корону и ленту победительницы получали красавицы из России, Украины, Молдовы и Латвии. В прошлом году победа в международном проекте досталась модели из Татарстана Елизавете Федотовой.
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