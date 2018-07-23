Василий Уткин: Я не прав только в одной оценке Черчесова — «профнепригоден», но извиняться за это не буду

Комментатор Василий Уткин заявил, что ему не за что извиняться перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, которого он критиковал перед чемпионатом мира.

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«Если бы Черчесова интересовало, что я говорю, он мог бы об этом позаботиться и объяснить, что сам делает, — сказал Уткин в интервью Sports.ru . — Не мне — всем нам. Но он же ничего не объяснял. А мы пытались понять на основе фактов. Они такие: он рассказывает, как Комбаров может сдержать Салаха, а через две недели после этого Комбарова нет в составе сборной. Это за гранью моего понимания.

Или как я могу отнестись, если на пресс-конференции Черчесов говорит, что Акинфеев продолжает мое дело, а я играл на трех чемпионатах мира. Он на двух играл, на одном из которых сидел. Как к этому можно отнестись? Что он обсчитался, не умеет считать до двух и путает с тремя? Я не буду этого говорить, потому что уважаю его и не могу допустить, что он путает два и три.

Или извиниться за Жиркова? За то, что я сказал, что как можно брать одного Жиркова на позицию левого защитника, если ему за 30, у него куча травм и он не выдержит три матча подряд? А что, так не получилось, что ли? Каким флангом нас атаковали хорваты весь первый тайм? Разве не правым, где слева у нас играл Кудряшов? Что, у нас слева атаки развивались? У нас не было дублера на позицию Жиркова вообще. В большом турнире, где, если верить Черчесову, он надеялся на выход из группы. Это что, расчет какой-то? Это не расчет. Но прокатило.

Кстати, я регулярно делал опросы в твиттере, и с моими оценками люди соглашались. Я точно не прав только в одной оценке, которую эксплуатировал неоднократно — употреблял слово «профнепригоден». Это слишком сильное слово. Я действительно ошибался. Но извиняться за это не буду».