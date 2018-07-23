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Василий Уткин: Я не прав только в одной оценке Черчесова — «профнепригоден», но извиняться за это не буду
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Василий Уткин: Я не прав только в одной оценке Черчесова — «профнепригоден», но извиняться за это не буду 

Советский спорт 43 минуты назад
Комментатор Василий Уткин заявил, что ему не за что извиняться перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, которого он критиковал перед чемпионатом мира.
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«Если бы Черчесова интересовало, что я говорю, он мог бы об этом позаботиться и объяснить, что сам делает, — сказал Уткин в интервью Sports.ru. — Не мне — всем нам. Но он же ничего не объяснял. А мы пытались понять на основе фактов. Они такие: он рассказывает, как Комбаров может сдержать Салаха, а через две недели после этого Комбарова нет в составе сборной. Это за гранью моего понимания.
Или как я могу отнестись, если на пресс-конференции Черчесов говорит, что Акинфеев продолжает мое дело, а я играл на трех чемпионатах мира. Он на двух играл, на одном из которых сидел. Как к этому можно отнестись? Что он обсчитался, не умеет считать до двух и путает с тремя? Я не буду этого говорить, потому что уважаю его и не могу допустить, что он путает два и три.
Или извиниться за Жиркова? За то, что я сказал, что как можно брать одного Жиркова на позицию левого защитника, если ему за 30, у него куча травм и он не выдержит три матча подряд? А что, так не получилось, что ли? Каким флангом нас атаковали хорваты весь первый тайм? Разве не правым, где слева у нас играл Кудряшов? Что, у нас слева атаки развивались? У нас не было дублера на позицию Жиркова вообще. В большом турнире, где, если верить Черчесову, он надеялся на выход из группы. Это что, расчет какой-то? Это не расчет. Но прокатило.
Кстати, я регулярно делал опросы в твиттере, и с моими оценками люди соглашались. Я точно не прав только в одной оценке, которую эксплуатировал неоднократно — употреблял слово «профнепригоден». Это слишком сильное слово. Я действительно ошибался. Но извиняться за это не буду».
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