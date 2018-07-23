В Москве планируют внедрить новые способы закупок

По ее словам, пока закупки проходят в пилотном режиме, однако это реальные конкурсы, в которых могут поучаствовать предприниматели.

Проводить конкурсы в электронной форме госзаказчики могут с первого июля, а с января будущего года данная процедура станет обязательной. Начало проведения первых двух конкурсов, как отмечается, уже объявлено, идет прием заявок.

Согласно планам, использовать новые способы закупок московские заказчики начнут массово в сентябре.

Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев рассказал, что электронный формат позволит расширить возможности представителей бизнеса, которые работают с госзаказчиками.

По его словам, если пилотный проект покажет хорошие результаты, с сентября этот формат будут рекомендовать московским заказчикам.

Ранее сообщалось о планах открыть в столице бесплатную онлайн-академию для предпринимателей. Благодаря виртуальной академии представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно узнать, как открыть собственное дело и сделать его успешным.