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В Москве планируют внедрить новые способы закупок
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В Москве планируют внедрить новые способы закупок 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что в единой информационной системе появились электронные конкурсы московских заказчиков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По ее словам, пока закупки проходят в пилотном режиме, однако это реальные конкурсы, в которых могут поучаствовать предприниматели.
Проводить конкурсы в электронной форме госзаказчики могут с первого июля, а с января будущего года данная процедура станет обязательной. Начало проведения первых двух конкурсов, как отмечается, уже объявлено, идет прием заявок.
Согласно планам, использовать новые способы закупок московские заказчики начнут массово в сентябре.
Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев рассказал, что электронный формат позволит расширить возможности представителей бизнеса, которые работают с госзаказчиками.
По его словам, если пилотный проект покажет хорошие результаты, с сентября этот формат будут рекомендовать московским заказчикам.
Ранее сообщалось о планах открыть в столице бесплатную онлайн-академию для предпринимателей. Благодаря виртуальной академии представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно узнать, как открыть собственное дело и сделать его успешным.
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