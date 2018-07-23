В Калининграде отметили День бокса

На минувших выходных в России отметили международный День бокса. Показательные выступления у стен московского Кремля провели лучшие атлеты страны, импровизированный ринг впервые появился и на главной площади Калининграда

В Калининграде впервые отмечается международный день бокса спортсмены и болельщики в ожидании интереснейшего действа, все внимание приковано к спортивной арене. Короткое приветственное слово и рефери бьет в колокол.

— В праздник силы не до лишних разговоров начинается все с показательных выступлений, здесь в центре Калининграда и в 85 регионах России, на вот таких рингах, спортсмены показывают силу духа и мощь тела.

Исмаил Аскеров — один из лучших Калининградских боксеров ему 23, половину жизни он занимается боксом, за это время он стал победителем первенства России, Европы, и двух кратным чемпионом всероссийской спартакиады.

Исмаил Аскеров, боксёр:

— Главное — настроиться правильно. Ты уверен и знаешь, за что бы ты не взялся, в любом случае доведёшь это дело до конца. Мы покажем, что в Калининграде есть бокс, что все желающие могут прийти и заниматься боксом.

Этот праздник только для зрителей спортсмены бьются не для победы, а чтобы показать свой вид спорта с лучшей стороны.

Анастасия Гилс, жительница Калининграда:

— Болеем, смотрим за мальчишками здорово, интересно очень! Вот младшего привели, чтобы посмотрел, может, потом отдадим его на бокс.

Севастьян Гилс, житель Калининграда:

— Я хочу стать боксером! Настоящим! Когда вырасту.

Со времен советского союза в Калининграде сильная боксерская школа и славные спортивные традиции, нынешнему поколению атлетов есть с кого брать пример.

— Мы проводили чемпионат России в Калининграде, мы проводили первенство Европы, у нас был чемпион России Александр Московский и победитель Европы был, Узлян Авак, поэтому Калининградский бокс имеет очень хорошие устойчивые традиции победителей.

В следующий раз любители бокса соберутся в нашем регионе в сентябре на международный кубок мера Калининграда, а так же федерация планирует провести турнир Янтарные Перчатки.