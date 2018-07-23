Видео: известный трюкач на самокате выступил на «Спартаке»

Известный московский экстремальщик и исполнитель сложных трюков на самокате Петя Бондарь провёл показательное выступление на стадионе «Спартак» . О приезде члена команды Rocket Show корреспонденту НГС рассказал один из организаторов этих гастролей руководитель эстрим-парка «ВелоТочка» Игорь Антропов

«В рамках приезда Петра должны были пройти соревнования, но поскольку шёл дождь, то соревнования перенесены на выходные. Пока точно не известно на какой день. А соревнования у нас гонятся на две части: трюковую и гоночную. Вот состязания на самый длинный прыжок и самый лучший трюк уже прошли», — сообщил Игорь Антропов.

По словам Антропова, дальше всех удалось прыгнуть на самокате нескольким райдерам — они улетели на расстояние в 5 м.

Приезжий экстремальщик Петя Бондарь продемонстрировал своё мастерство.