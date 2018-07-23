Ещё
Видео: известный трюкач на самокате выступил на «Спартаке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: известный трюкач на самокате выступил на «Спартаке» 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Известный московский экстремальщик и исполнитель сложных трюков на самокате Петя Бондарь провёл показательное выступление на стадионе «Спартак». О приезде члена команды Rocket Show корреспонденту НГС рассказал один из организаторов этих гастролей руководитель эстрим-парка «ВелоТочка» Игорь Антропов.
«В рамках приезда Петра должны были пройти соревнования, но поскольку шёл дождь, то соревнования перенесены на выходные. Пока точно не известно на какой день. А соревнования у нас гонятся на две части: трюковую и гоночную. Вот состязания на самый длинный прыжок и самый лучший трюк уже прошли», — сообщил Игорь Антропов.
По словам Антропова, дальше всех удалось прыгнуть на самокате нескольким райдерам — они улетели на расстояние в 5 м.
Приезжий экстремальщик Петя Бондарь продемонстрировал своё мастерство.
В конце 2017 года в Новосибирск прилетели известные сноубордисты, которые показали трюки на набережной Оби и возле общежитий НГУ.
ngs.ru: последние новости
Вырвались из нищеты Россияне оказались на 16-м месте по возможности купить бензин на одну зарплату Отель-призрак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам124
Украина приготовилась перехватывать российские корабли83
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор85
«Она просто перестала дышать — и все»21
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России49
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение