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Собственные доходы Севастополя выросли на 8% в первом полугодии
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Собственные доходы Севастополя выросли на 8% в первом полугодии 

RT на русском 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
Собственные доходы Севастополя выросли на 8% в первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Как сообщает «Новый Севастополь», об этом заявил директор департамента финансов Владимир Штоп.
«За первое полугодие 2018 года в доходную часть бюджета поступило 11,8 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых поступлений — 6 млрд рублей и 5,7 млрд рублей — безвозмездные поступления», — сказал он.
Собственные доходы выросли на 472 млн рублей. Безвозмездные поступления показали рост более чем в два раза, на 3 млрд рублей.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что власти Удмуртии предоставят Ижевску кредит на 100 млн рублей.
RT на русском: последние новости
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