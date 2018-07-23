Собственные доходы Севастополя выросли на 8% в первом полугодии

Собственные доходы Севастополя выросли на 8% в первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Как сообщает «Новый Севастополь», об этом заявил директор департамента финансов Владимир Штоп

«За первое полугодие 2018 года в доходную часть бюджета поступило 11,8 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых поступлений — 6 млрд рублей и 5,7 млрд рублей — безвозмездные поступления», — сказал он.

Собственные доходы выросли на 472 млн рублей. Безвозмездные поступления показали рост более чем в два раза, на 3 млрд рублей.