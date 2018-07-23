Федеральная антимонопольная служба с правительством Башкирии подписали соглашение о взаимодействии

— Мы очень надеемся на то, что это соглашение позволит нам успешно реализовывать мероприятия по развитию конкуренции в Башкирии. Со своей стороны обещаем оказать всю необходимую помощь и поддержку республики в этом направлении, — сказал замруководителя ФАС России Максим Овчинников

Премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов отметил, что в республике сформирован план работы в этом направлении. С учетом заключенного соглашения и принятых решений будет внесены соответствующие изменения в дорожную карту для полного выполнения целевых показателей. Речь идет об обеспечении необходимого уровня конкуренции в приоритетных производственных отраслях и социальных сферах.

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