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Три девушки из Самары прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис»
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Три девушки из Самары прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис» 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Фото: Волга Ньюс
По итогу кастинга в финале выступят сотрудницы местных компаний:
Камаева Оксана, 29 лет, генеральный директор ООО «ГлобалТэнксИнжиниринг».
Ивановская Дарья, 26 лет, руководитель проекта «Элеватор».
Браун Диана, 25 лет, исполнительный директор по работе с коммерческими банками САО «ВСК».
В членах жюри конкурса присутствовали: начальник регионального представительства Комус в Самаре Елена Васина, event-менеджер международного конкурса красоты «Мисс Офис» Наркас Мухаметова, руководитель модельного агентства LKMODELS Лилия Писарева, радио— и телеведущий Сергей Сергеев, руководитель группы компаний АКМ Антон Вдовиченко.
Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса продолжаются. Впереди еще шесть городов, в которых состоится отбор. Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.ru. Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит звание «Мисс Офис -2018» и главный приз — 2 млн рублей.
Помимо главного приза, в финале конкурса будут разыграны путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.
Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 г. компанией «Комус». За восемь лет в оргкомитет конкурса пришло более 80 тыс. заявок на участие. В 2018 г. планируется провести 30 региональных кастингов.
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