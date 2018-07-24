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Заубер Банк повысил ставки по двум вкладам
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Заубер Банк повысил ставки по двум вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Оба вклада размещаются на сумму от 100 тыс. рублей.
«Заубер-Фортуна» (на 367 дней) теперь открывается под 7,5% годовых (ранее — под 6,9%). При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 3% годовых.
Вклад «Заубер-Фортуна Лонг» (на 1 111 дней) можно оформить также под 7,5% годовых вместо 6,9%. В случае досрочного расторжения договора по истечении 367 дней проценты сохраняются, до 366 дней — пересчитываются по льготной ставке 3% годовых.
Внесение дополнительных взносов не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.
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