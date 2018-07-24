Заубер Банк повысил ставки по двум вкладам

Оба вклада размещаются на сумму от 100 тыс. рублей.

«Заубер-Фортуна» (на 367 дней) теперь открывается под 7,5% годовых (ранее — под 6,9%). При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 3% годовых.

Вклад «Заубер-Фортуна Лонг» (на 1 111 дней) можно оформить также под 7,5% годовых вместо 6,9%. В случае досрочного расторжения договора по истечении 367 дней проценты сохраняются, до 366 дней — пересчитываются по льготной ставке 3% годовых.

Внесение дополнительных взносов не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.