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СМИ раскрыли новые подробности дела Карины Цуркан
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СМИ раскрыли новые подробности дела Карины Цуркан 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан пыталась продать Румынии электростанцию в Приднестровье, утверждают источники «Московского комсомольца». По словам собеседников издания, бывший член правления «Интер РАО» пыталась продать Молдавскую ГРЭС по частям и электростанцию специально выводили на малую долю производительности.
В 2005 году Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье, приватизировали, и она вошла в состав «Интер РАО». На ней есть четыре турбины, однако в последние несколько лет работала только одна из них, и объект использовался в основном как ретранслятор, передавая электроэнергию из России и Украины на экспорт, отмечает «МК».
Как рассказали изданию бывшие сотрудники «Интер РАО», с приходом в компанию сына владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука Бориса Ковальчука курировать станцию стала Карина Цуркан. В результате «станция постепенно начала приходить в запустение», в частности, все топливо на ГРЭС стало поставляться из Украины.
«МК» приводит расшифровку разговора Карины Цуркан с мужчиной по имени Ярослав, у которого, по утверждению газеты, был румынский паспорт, а у спецслужб «нет сомнений в его связи с иностранной спецурой». В этом разговоре Цуркан говорит: «Мы сегодня имеем актив в стопроцентной собственности, мы глушим актив, что дает дополнительную доходность одному из акционеров».
Издание считает, что по плану Цуркан «Молдавку» нужно было «заглушить», чтобы убедить правление «Интер РАО» в ее неликвидности, и по частям продать ее Румынии — сначала 51%, а затем остальную часть. Собеседники «МК» также утверждают, что ведется работа по установлению причастности к делу Цуркан заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко.
Ранее адвокат Цуркан Иван Павлов сообщал, что ее обвиняют в сотрудничестве с молдавской разведкой. Она не признает вину и утверждает, что с сотрудниками зарубежной разведки не знакома.
Версия, изложенная в «МК», выглядит логичной, считает ветеран Службы внешней разведки, полковник в отставке Михаил Богданов:
Михаил Богданов ветеран Службы внешней разведки, полковник в отставке «Я считаю, что вполне это естественно. Это важный объект, это касается энергоносителей. Честно говоря, я не ко всем акциям наших контрразведчиков с доверием отношусь, но это как раз тот случай, который, на мой взгляд, вполне мог иметь место. Все уж больно логично: действительно, там и румыны, и она молдаванка и вполне могла что-то такое сливать».
Карину Цуркан задержали 14 июня. Сейчас она находится под арестом в СИЗО «Лефортово».
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