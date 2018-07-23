СМИ раскрыли новые подробности дела Карины Цуркан

В 2005 году Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье, приватизировали, и она вошла в состав «Интер РАО». На ней есть четыре турбины, однако в последние несколько лет работала только одна из них, и объект использовался в основном как ретранслятор, передавая электроэнергию из России Украины на экспорт, отмечает «МК».

Юрия Ковальчука Как рассказали изданию бывшие сотрудники «Интер РАО», с приходом в компанию сына владельца банка «Россия» Бориса Ковальчука курировать станцию стала Карина Цуркан. В результате «станция постепенно начала приходить в запустение», в частности, все топливо на ГРЭС стало поставляться из Украины.

«МК» приводит расшифровку разговора Карины Цуркан с мужчиной по имени Ярослав, у которого, по утверждению газеты, был румынский паспорт, а у спецслужб «нет сомнений в его связи с иностранной спецурой». В этом разговоре Цуркан говорит: «Мы сегодня имеем актив в стопроцентной собственности, мы глушим актив, что дает дополнительную доходность одному из акционеров».

Издание считает, что по плану Цуркан «Молдавку» нужно было «заглушить», чтобы убедить правление «Интер РАО» в ее неликвидности, и по частям продать ее Румынии — сначала 51%, а затем остальную часть. Собеседники «МК» также утверждают, что ведется работа по установлению причастности к делу Цуркан заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко

Ранее адвокат Цуркан Иван Павлов сообщал, что ее обвиняют в сотрудничестве с молдавской разведкой. Она не признает вину и утверждает, что с сотрудниками зарубежной разведки не знакома.

Версия, изложенная в «МК», выглядит логичной, считает ветеран Службы внешней разведки, полковник в отставке Михаил Богданов

Михаил Богданов ветеран Службы внешней разведки, полковник в отставке «Я считаю, что вполне это естественно. Это важный объект, это касается энергоносителей. Честно говоря, я не ко всем акциям наших контрразведчиков с доверием отношусь, но это как раз тот случай, который, на мой взгляд, вполне мог иметь место. Все уж больно логично: действительно, там и румыны, и она молдаванка и вполне могла что-то такое сливать».