В Тюмени спасатели охотились на летучую мышь

Вчера, 22 июля в тюменскую службу экстренного реагирования (ТОСЭР) поступил необычный вызов. В квартиру дома №8/1 по улице Прокопия Артамонова залетела летучая мышь, жительница с ней самостоятельно справиться не смогла, поэтому она обратилась за помощью к спасателям.

«Незваную гостью сотрудники ТОСЭР поймали с помощью подручных средств, вынесли на улицу и отпустили. Обычно для того, чтобы поймать летучую мышь используют простынь или просто ловят руками в перчатках», — цитирует 72.ру начальника поисково-спасательного отряда ТОСЭР, Евгения Булкина.

Летучие мыши частые гости в квартирах многоэтажек, расположенных на окраинах. Опасности для человека они не представляют, их можно самостоятельно ловить и отпускать на улицу. Однако на такое действие решаются не многие.

Фото из группы «ЧС Тюмень».