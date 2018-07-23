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В Тюмени спасатели охотились на летучую мышь
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В Тюмени спасатели охотились на летучую мышь 

Уральский меридиан 55 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 22 июля в тюменскую службу экстренного реагирования (ТОСЭР) поступил необычный вызов. В квартиру дома №8/1 по улице Прокопия Артамонова залетела летучая мышь, жительница с ней самостоятельно справиться не смогла, поэтому она обратилась за помощью к спасателям.
«Незваную гостью сотрудники ТОСЭР поймали с помощью подручных средств, вынесли на улицу и отпустили. Обычно для того, чтобы поймать летучую мышь используют простынь или просто ловят руками в перчатках», — цитирует 72.ру начальника поисково-спасательного отряда ТОСЭР, Евгения Булкина.
Летучие мыши частые гости в квартирах многоэтажек, расположенных на окраинах. Опасности для человека они не представляют, их можно самостоятельно ловить и отпускать на улицу. Однако на такое действие решаются не многие.
Фото из группы «ЧС Тюмень».
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