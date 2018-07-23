Эксперт рассказал о возможных доходах Египта от АЭС эд-Дабаа

"АЭС — это стабильный источник дешевой электроэнергии. Период работы станции составит 60 лет, он может быть продлен до 80-ти лет и даже больше — такой проект выбрал для себя Египет… Совокупный доход Египта от АЭС за время эксплуатации превысит 300 миллиардов долларов, включая развитие сопутствующих отраслей хозяйства, налоговые поступления и прочее", — цитирует эксперта египетская газета «Тахрир».

По словам Абу Шади, проект даст мощный толчок развитию экономики Египта на многие десятилетия. Наиболее благоприятные условия для развития получат наука, медицина, технологии и образование. «Египет также сможет экономить нефть и газ и использовать их не для производства электроэнергии, а в других областях промышленности или же продавать на экспорт», — добавил эксперт.

Четыре энергоблока АЭС эд-Дабаа с реакторами ВВЭР-1200 будут построены в Египте с участием госкорпорации Росатом по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Это энергоблоки нового поколения «3+» с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями. Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в Каире.