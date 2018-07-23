Ещё
Эксперт рассказал о возможных доходах Египта от АЭС эд-Дабаа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о возможных доходах Египта от АЭС эд-Дабаа 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 23 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Суммарный доход Египта от эксплуатации первой в стране атомной электростанции эд-Дабаа на Средиземном море превысит 300 миллиардов долларов, считает бывший ведущий египетский эксперт МАГАТЭ Юсри Абу Шади.
"АЭС — это стабильный источник дешевой электроэнергии. Период работы станции составит 60 лет, он может быть продлен до 80-ти лет и даже больше — такой проект выбрал для себя Египет… Совокупный доход Египта от АЭС за время эксплуатации превысит 300 миллиардов долларов, включая развитие сопутствующих отраслей хозяйства, налоговые поступления и прочее", — цитирует эксперта египетская газета «Тахрир».
По словам Абу Шади, проект даст мощный толчок развитию экономики Египта на многие десятилетия. Наиболее благоприятные условия для развития получат наука, медицина, технологии и образование. «Египет также сможет экономить нефть и газ и использовать их не для производства электроэнергии, а в других областях промышленности или же продавать на экспорт», — добавил эксперт.
Четыре энергоблока АЭС эд-Дабаа с реакторами ВВЭР-1200 будут построены в Египте с участием госкорпорации Росатом по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Это энергоблоки нового поколения «3+» с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями. Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в Каире.
Египет реализует программу развития мирного атома в рамках диверсификации источников электроэнергии. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник, 24 июля, откроет три новые гигантские электростанции мощностью 4800 мегаватт каждая, построенные для страны в сотрудничестве с немецкой компанией Siemens в районе новой административной столицы, Бени-Суэйфе и в эль-Берлисе в провинции Кафр Шейх.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам124
Украина приготовилась перехватывать российские корабли83
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор85
«Она просто перестала дышать — и все»21
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России49
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение