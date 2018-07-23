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Не смог отпустить грехи: пьяный нижегородец разбил битой машину священника
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Не смог отпустить грехи: пьяный нижегородец разбил битой машину священника 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель областного центра предстанет перед судом за умышленное повреждение имущества священнослужителя. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент произошел 2 февраля текущего года на улице Бекетова. Согласно материалам уголовного дела, причиной тому стал конфликт на дороге. 34-летний священник, находящийся за рулем автомобиля «Honda», не уступил дорогу пьяному водителю «Daewoo Nexia». Нижегородец не смог «отпустить грехи» местному батюшке и решил вершить над ним самосуд. Мужчина стал догонять его на проезжей части и преграждать путь своим автомобилем.
После того, как священнослужитель остановился, обидчик достал из салона авто деревянную биту и нанес несколько ударов по его автомобилю. Отметим, что в это время в салоне находилась супруга и несовершеннолетний сын служителя церкви. Ущерб от противоправных действий нижегородца составил 60 тысяч рублей. Пресечь «возмездие» злоумышленника удалось только проезжавшим мимо сотрудникам полиции.
«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. За управление автомобилем в состоянии опьянения он привлечен к административной ответственности», — пояснили в пресс-службе.
За совершенные хулиганские действия и умышленное уничтожение имущества нижегородцу грозит до 7 лет лишения свободы. Теперь его судьбу решит суд.
Фото:pixabay.com
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