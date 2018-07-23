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В Калининграде отремонтируют фасад здания областного правительства
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В Калининграде отремонтируют фасад здания областного правительства 

Клопс.Ru 58 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде отремонтируют фасад здания регионального правительства, расположенного на улице Дмитрия Донского, 1. Информация размещена на сайте госзакупок.
Постройка является объектом культурного наследия регионального значения, она появилась в 1928 году. Капитальный ремонт фасада предполагает замену окон и приведение их к единому виду, реставрацию кирпичной кладки, а также восстановление штукатурной отделки фасада и цоколя здания.
Заказчиком работ выступает «Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти». На выполнение капитального ремонта потребуется около 15 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет.
Генерального подрядчика определят в середине августа, он обязан начать работы не позднее трёх дней после подписания контракта. Срок окончания работ — 25 декабря 2018 года.
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