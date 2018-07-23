В Калининграде отремонтируют фасад здания областного правительства

Калининграде отремонтируют фасад здания регионального правительства, расположенного на улице Дмитрия Донского, 1. Информация размещена на сайте госзакупок.

Постройка является объектом культурного наследия регионального значения, она появилась в 1928 году. Капитальный ремонт фасада предполагает замену окон и приведение их к единому виду, реставрацию кирпичной кладки, а также восстановление штукатурной отделки фасада и цоколя здания.

Заказчиком работ выступает «Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти». На выполнение капитального ремонта потребуется около 15 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет.

Генерального подрядчика определят в середине августа, он обязан начать работы не позднее трёх дней после подписания контракта. Срок окончания работ — 25 декабря 2018 года.