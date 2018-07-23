«300 километров — не пердел». Смешные заголовки и опечатки в СМИ

Во времена СССР смешные опечатки в газетах, как правило, широкой огласки не получали — строгие цензоры могли мигом изъять весь тираж, который тут же за государственный счет перепечатывали заново.

Две шапки у лидера

В конце 1980-х, когда один за другим умирали престарелые генеральные секретари ЦК КПСС , областные газеты не успевали публиковать некрологи и официальные материалы о новых лидерах. Так, «Челябинский рабочий», едва опубликовав материал об очередном почившем генсеке с фотографией в траурной рамке, должен был напечатать портрет нового лидера страны. И напечатал, не убрав траурную рамку, заготовленную для предыдущего портрета. В результате и вновь избранный лидер долго не протянул.

Иногда газетчикам в спешном порядке приходилось ретушировать полученные из Москвы фотографии — технология печати была несовершенна. На одном снимке на трибуне мавзолея стояли лидеры страны, все, кроме одного, в шапках типа «пирожок». Выпускающий быстро нарисовал еще одну шапку, чтобы не выбивался из контекста. Когда тираж был напечатан, и фотография просматривалась более четко, читатели с удивлением обнаружили на ней партийного лидера, стоящего в шапке и державшего в руках еще и вторую шапку.

Перепутали преступника с опером

1989 год. Многотиражная газета «Челябинский авиатор» Челябинского объединенного авиаотряда. В материале к юбилею КГБ СССР символ чекистов — щит и меч — по недосмотру редактора напечатали вверх ногами. Весь тираж — 999 экземпляров силовики сразу же изъяли и уничтожили.

1990 год. Многотиражка Челябинского авиапредприятия «Взлетная полоса» — друг под другом стоят материал о ветеране-коммунисте с 50-летним стажем и репортаж с учений пожарных-спасателей. Заголовки удивительно гармонируют: «Полвека в партии» и «Счет идет на секунды», и действительно, по мистическому совпадению, КПСС вскоре прекратила существование. Были также не менее забавные ляпы в постоянных рубриках — «Твои люди, Аэропорт», «Внимание, розыск» и даже в традиционном кроссворде на последней полосе. Как правило, материалы и фотографии для этих рубрик готовили впрок, а к моменту публикации многое могло поменяться.

Однажды на первой полосе напечатали лежавший в запасе портрет очередного передовика производства-авиатехника с хвалебным текстом, а потом выяснилось, что накануне мастер напился, привел в негодность самолет Ту-134 и был с позором уволен. В криминальной рубрике как-то в спешке перепутали фотографии разыскиваемого опасного преступника и без вести пропавшего оперативника, скандал был большой. Кроссворды в транспортной газете всегда пользовались спросом, но в один из дней читатели просто оборвали телефон редакции — «Какой сложный кроссворд, ни одного слова угадать не можем». Оказалось, что просто перепутали сетку и текст.

1991-1992 годы. Челябинская городская газета «Хроника» сделала заголовок к материалу про медицинское изобретение местного жителя — «Есть враги у клизмотрона».

Корпоративная газета ЧТЗ «Всем!» досадно пропустила букву «о» в слове поезд в заголовке материала «Приглашаем прокатиться на поезде здоровья». Тракторостроители долго издевались над редактором.

1993 год, В первое в Челябинской области периодическое бизнес-издание газету «Деловой Урал» с многотысячными тиражами на целый разворот компания «SONY» дала дорогущую цветную рекламу из четырех букв, в итоге напечатали «SONI», а в газете трудились три штатных корректора.

Корпоративное издание «Горняцкая правда» ныне почившего объединения «Челябинскуголь» дало на первой полосе материал про известного шахтера-проходчика с его фотографией и жизнеутверждающим заголовком «Человек шагает под землей». Коллеги и родственники передовика были в ужасе — накануне герой материала скончался и был похоронен на глубине двух метров.

Нередко журналисты умышленно пытаются с юмором обыграть известные пословицы, особенности местных географических названий и фамилий спичрайтеров. Отсюда такие перлы, как: «Танцорам ЧТПЗ ничто не помешало», «Пограничники сняли замерзших контрабандистов с обледеневшего Уя» или «Мякуш в разрезе» (про визит председателя Законодательного Собрания Челябинской области на Коркинский угольный разрез). К сожалению, не все чиновники обладают развитым чувством юмора, и подобные заголовки приходилось менять на нейтральные.

В лихие 1990-е даже одна неправильно поставленная запятая привела к крупному скандалу в Челябинске . Деньги тогда стремительно обесценивались, купюры были со множеством нулей, заработную плату выдавали миллионами, но на ряде предприятий ее не платили годами. Среди таких предприятий был и Челябинский тракторный завод . Накануне контрольный пакет акций приватизированного, но стагнирующего предприятия за смешную сумму приобрел местный предприниматель. Акции завода практически ничего не стоили, но одна местная фондовая компания все-таки покупала их по номиналу. Об этом написал корреспондент информационного агентства, случайно поставив запятую в цене акций не в том месте — 10 тысяч рублей вместо 100 рублей за акцию. На следующий день после публикации фондовую компанию стали осаждать сотни работников ЧТЗ, предлагавших приобрести их ценные бумаги по этой нереально высокой цене. Заволновался и новый собственник предприятия, посчитав, что его ЧТЗ кто-то пытается отжать. Завод у него потом все-таки отобрали, но рассеянный журналист на себе ощутил силу печатного слова, даже одной запятой.

Такое здравоохрЕнение

«В начале двухтысячных, когда были «жирные» для газеты времена, много рекламодателей и много полос, ошибки встречались гораздо чаще, корректоры просто не справлялись с объемами, — вспоминает корректор Людмила Новикова . — Однажды в одной из региональных газет на обложке аршинными буквами вышло «ДертпИска покупает ЧТЗ», а через номер «300 тыс. км — не пердел».

Чаще всего корректоры пропускают «глазные» ошибки — в их числе админиСРация, здравоохрЕНЕние.

«Сама лично, когда работала корректором в газете с примитивном линотипным набором проглядела опечатку — «здравоохренение» вместо «здравоохранение». Скандал был большой, чуть с работы не поперли, время советское, строгое, но с тех пор так по жизни и говорю — «здравоохренение», — делится воспоминаниями редактор «АиФ-Иркутск» Наталия Горбань. — Немало ляпов возникало при переносах — «Сер-гей» и далее шла фамилия чиновника, «Реги-ональный парламент».

Шесть обортов вокруг Земли

Бывает, что журналист забыл написать заголовок, и тут на помощь приходит верстальщик.

«Дизайнер-верстальщик оставил под текстом на выставленной полосе надпись «Здесь должен быть заголовок». Так и вышло», — вспоминают журналисты.

«В 2005 году в «КП» под корректорской правкой «здесь должна быть подпись» верстальщик добавил «охренеть», в газете так и вышло. В итоге редактора оштрафовали на 8 тысяч рублей — огромные по тем временам деньги», — вспоминает Дарья Парфенова.