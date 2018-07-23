Почём пионерский ремень? Какие советские вещи можно задорого продать

За последние несколько лет количество магазинов и палаток, торгующих антиквариатом, резко возросло. И это на фоне продолжающегося падения доходов и платежеспособности населения. Сегодня почти на каждом рынке, в каждом крупном торговом комплексе есть точка, где покупают и продают предметы старины. А количество объявлений о покупке и продаже антиквариата на столбах, в газетах и Интернете просто зашкаливает. Объяснить этот феномен корреспондент «АиФ-Челябинск» попросил председателя Челябинской областной общественной организации «Клуб коллекционеров Южного Урала», коллекционера с 60-летним стажем Александра Филя.

Неремонтопригодные вещи

«Нормальному человеку с годами свойственно обращаться к предметам прошлого, к вещам, с которыми у него связаны какие-то ассоциации и воспоминания. К тому же вещи, изготовленные до революции и во времена СССР, на порядок качественнее и надёжнее современных. Тогда не было так называемого заговора производителей — делать неремонтопригодные товары, которые после истечения короткого гарантийного срока выгоднее выбросить и купить новые, чем ремонтировать. Старые мастера делали всё на века, основательно. До сих пор многие южноуральцы пользуются угольными самоварами, утюгами, посудой, серебряными столовыми приборами, часами, игрушками, музыкальными, медицинскими и слесарными инструментами, ремнями и пряжками, изготовленными 100 и 200 лет назад. У этих вещей особая аура, они хранят память поколений, которых уже нет», — уверен Александр Филь.

При этом не обязательно быть очень состоятельным человеком, чтобы коллекционировать предметы старины. Конечно, в Челябинской области есть очень богатые собиратели старинных автомобилей, оружия, чугунного и цветного художественного литья, икон, ювелирных украшений, серебряной посуды, мебели, но основная масса энтузиастов коллекционирует вещи попроще — российские и зарубежные старинные монеты, современные юбилейные монеты, банкноты, значки, марки, радиоприемники, патефоны, грампластинки, подсвечники, подстаканники, портсигары, бензиновые зажигалки, навершия знамён, ременные пряжки, пуговицы, пепельницы, самовары, чайники, фотоаппараты, пишущие машинки, детские и елочные игрушки, форменную одежду, пуговицы, ременные пряжки, конскую упряжь, столовые приборы.

Недавно из жизни ушёл уважаемый челябинский коллекционер — обладатель самого большого собрания в России этикеток с винных и водочных бутылок. Самым ранним экземплярам его коллекции было более 120 лет.

К сожалению, большая часть сегодняшних охотников за антиквариатом коллекционерами и собирателями не является. Для них перепродажа предметов старины — обычный источник заработка. Старые вещи они скупают у стариков, бомжей и гостей региона из южных республик.

Магнитогорска, Еманжелинска, Коркино и Примусы и сахарницы — в быт «Наш клуб коллекционеров Южного Урала имеет свой устав и объединяет более 60 энтузиастов Челябинска Златоуста в возрасте от 20 до 85 лет. Более 30% из них собирают старинные российские монеты, 30% — юбилейные монеты, 25% — нагрудные знаки, 5% — открытки, этикетки и старые фотографии. Старинные российские монеты теперь коллекционировать стало проблематично — появилось много качественных польских и китайских подделок. Люди все чаще собирают то, чем можно пользоваться в современной жизни, а не только использовать для украшения интерьера. Это посуда, хрусталь, самовары (но не электрические), утюги, столовые приборы, сахарницы, солонки, подносы, фляжки, топоры, ножи, слесарные и музыкальные инструменты, примусы, гири, замки, люстры, вешалки. В последние годы резко вырос спрос на советскую коммунистическую символику, особенно довоенную», — рассказывает Александр Филь.

Хит продаж — довоенный репродуктор

Даже относительно молодые люди, не состоявшие в пионерской и комсомольской организациях, охотно покупают сегодня бюсты и барельефы Ленина, Сталина, советские гербы, серпы и молоты со звездой, красные знамёна и вымпелы победителей социалистического соревнования, пионерские горны и барабаны. Практически в каждой антикварной точке вам предложат новенький оригинальный пионерский галстук с этикеткой 1980-х годов, или новодельное красное знамя. Однако мало у кого сохранились пионерские ремни с пряжкой в виде звезды в языках пламени пионерского костра и пионерские значки на тяжелом металле с цветной эмалью. А ведь эти атрибуты во времена СССР выпускали миллионными тиражами, непонятно куда всё исчезло всего за 30 лет.

Настоящим раритетом сегодня является простой металлический зажим для раннего пионерского галстука с надписью «Всегда готов!» — за него ценители готовы платить от двух до пяти тысяч рублей. Не меньшей редкостью стали пионерские значки ранних выпусков с изображением костра из пяти поленьев. Всего несколько часов простоял на полке антикварного киоска квартирный довоенный репродуктор — радио в виде большой чёрной тарелки. Это говорит о том, что историческая память в южноуральцах жива.