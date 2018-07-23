В ЕАЭС утвержден проект проект межгоспрограммы в сфере космонавтики

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подготовлен проект Межгосударственной программы «Интегрированная система государств-членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)». Документ был одобрен в ходе 17-го заседания Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Межгосударственная программа позволит использовать преимущества единого экономического пространства ЕАЭС, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран Союза, привлечь к участию страны «пятерки», не обладающие космическими аппаратами, и в итоге получить значительно больший общий результат, который будет доступен всем участникам программы.

Реализация межгоспрограммы будет осуществляться поэтапно. На первом этапе предстоит объединение ресурсов действующих и перспективных группировок спутников, созданных и создаваемых по национальным космическим программам государств ЕАЭС. Это поможет увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории, повысить характеристики периодичности обзора и оперативности передачи потребителям информации ДЗЗ, что значительно увеличит уровень конкурентоспособности объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке.

Второй этап программы предусматривает создание единого информационного портала — банка данных по материалам космической съемки объединенных спутниковых ресурсов стран ЕАЭС, модернизацию национальных наземных комплексов приема и обработки данных ДЗЗ с целью объединения в единую сеть приема информации с любых спутников стран Союза и создание единого программного комплекса координации планирования съемки. Реализация второго этапа программы способствует существенному повышению качества предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств-членов.

На завершающем этапе будет создана перспективная совместная космическая система ДЗЗ государств интеграционного объединения на базе космических аппаратов (КА) среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий стран Союза. Характеристики перспективных КА совместного производства будут соответствовать лучшим мировым образцам космической техники, а по некоторым параметрам — превосходить иностранные аналоги.

В Департаменте промышленной политики ЕЭК подчеркивают, что кооперация предприятий стран Союза в создании и производстве космических аппаратов для совместной орбитальной группировки позволит увеличить долю производителей электронных компонентов в конструкции КА до 70% за счет вовлечения новых потенциальных производителей ЭКБ из стран ЕАЭС.

Эксперты Консультативного комитета также одобрили проект Концепции создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества и цифровой трансформации промышленности государств-членов ЕАЭС.

В документе описаны цель, задачи, инструменты и механизмы создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества и промышленности стран Союза.

Проект концепции предполагает разработку Евразийской информационной системы промышленности как основного инструмента этого процесса в рамках ЕАЭС.

Кроме наднационального уровня компетенции, в документе предусмотрены инструменты по координации национальных цифровых повесток и содействию цифровизации предприятий промышленности.

По словам директора Департамента промышленной политики ЕЭК Николая Кушнарева, создание Евразийской информационной системы промышленности поможет решить целый ряд задач по развитию промышленной кооперации между странами-участницами через использование таких сервисов, как поиск товаров и услуг, партнеров, источников финансирования, анализ и оценка промышленных комплексов, создание межотраслевых балансов и другие сервисы.

«Концепция цифровой трансформации промышленности станет ориентиром для реализации не только национальных цифровых повесток в промышленности государств-членов, но и цифровых повесток отраслей промышленности, промышленных комплексов и производственных предприятий наших стран. В итоге мы должны запустить конкретные цифровые промышленные проекты — по созданию «умных» фабрик, «умных» городов, «умного» транспорта и т.д.», — отметил руководитель Департамента промышленной политики Комиссии. ​

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